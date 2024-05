La rivelazione di Pallotta: "Volevo comprare il Palermo per riportarlo in A"

“Avrei potuto prendere il Palermo e portarlo in serie A”. Lo ha rivelato James Pallotta, ex presidente della Roma, che in un’intervista ad ilovepalermocalcio ha raccontato di come sia stato vicinissimo ad acquisire i rosanero. “Una piazza del genere merita solo la serie A - ha detto - ma non mi fu permesso acquistare il club. Ciò in quanto Mirri decise di vendere il club al City Group. La sua intenzione era infatti quella di mantenere la carica di presidente - ha concluso - anche dopo la cessione della società. Questo aspetto, però, non rientrava nei nostri piani”.