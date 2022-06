VIDEO | Sale la febbre rosanero, i quartieri si vestono coi colori del Palermo: "Andremo in B, siamo i più forti"

Da Montegrappa a Falsomiele passando per la Noce, molte zone della città sono già pronte a festeggiare, tra striscioni e bandierine, in vista della finale di domenica col Padova. Il suggerimento dei tifosi a Baldini: "Non difendiamoci ma attacchiamo". E qualcuno si appella anche alla Santuzza...