Palermo, da domani parte la vendita dei biglietti per la finale di ritorno col Padova

Serie C Girone C

In attesa di sapere quale sarà il risultato dell'Euganeo si comincia a pensare già a quello che in ogni caso sarà l'ultimo atto di una stagione nel bene e nel male indimenticabile. Da domani comincerà la vendita dei biglietti per assistere al match di ritorno tra Palermo e Padova, in programma domenica 12 giugno allo stadio Renzo Barbera alle 21, che decreterà quale delle due compagini riuscirà a salire in Serie B. Anche per la finale, come già successo nei turni precedenti, i prezzi restano popolari.

A partire da domani alle 12 aprirà la vendita dei biglietti in prelazione per gli abbonati 2021/2022 per assistere alla partita Palermo-Padova, prevista per domenica 12 giugno alle 21 al Barbera. Da mercoledì alle 13 comincerà poi la vendita libera.

La fase di prelazione aprirà domani online e su tutti i punti vendita Vivaticket, e sarà accessibile solo agli abbonati della stagione 2021/2022, che potranno comprare fino ad un massimo di due tagliandi. Sul sito saranno disponibili due diverse mappe: una chiamata "Palermo - Padova prelazione", un'altra chiamata "Palermo - Padova".

Sulla mappa "Palermo - Padova prelazione" ogni abbonato potrà riconfermare il proprio posto stagionale 2021/2022, oppure, in alternativa, acquistare un diverso posto a scelta tra i posti liberi dello stadio. Questo primo acquisto si effettua attraverso il "numero abbonamento" presente sulla propria tessera stagionale.

In seguito, sull’altra mappa "Palermo-Padova" ogni abbonato potrà poi acquistare un secondo tagliando in mappatura libera attraverso il "sigillo fiscale" presente sulla propria tessera stagionale.

Tutti gli abbonati alla stagione 2021/22 potranno esercitare il diritto prelazione nelle modalità sopracitate (sia nei punti vendita che online) fino all'intera giornata di martedì 7 giugno, dopodiché i posti in prelazione saranno resi disponibili alla vendita libera.

Info sui codici "numero abbonamento" e "sigillo fiscale" da inserire in fase di prelazione per l'acquisto dei due tagliandi:

- il numero abbonamento è un codice di 7 cifre presente sulla tessera di abbonamento che dovrà essere inserito nella procedura d'acquisto preceduto da cinque zeri. Esempio: per numero abbonamento 1234567, inserire 000001234567, per un totale di 12 cifre complessive.

- il sigillo fiscale è un codice alfanumerico che va inserito così come riportato sulla tessera di abbonamento.

Vendita libera

La vendita libera per i non abbonati partirà dalle ore 13 di mercoledì 8 giugno. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 20:55 di domenica 12 giugno o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

- il sito Vivaticket

- i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

- il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera. (Tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00. Domenica 12 giugno fino alle 15:00).

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti:

Curva nord (superiore e inferiore) 5 euro; Curva sud (superiore e inferiore) 5 euro; Gradinata - Tribuna Monte Pellegrino (superiore e inferiore) 8 euro; Tribuna Laterale (superiore e inferiore) 14 euro; Tribuna Centrale (superiore) 20 euro; Tribuna Centrale (inferiore) 30 euro.