Palermo-Padova, ci sarà anche la diretta Rai: "Spettacolo vero in Italia e nel mondo"

"Palermo-Padova sarà uno spettacolo vero nel mondo". A dirlo non è uno qualunque ma Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro dal 2018, che ha annunciato che la partita - ultimo atto dell'infinita coda playoff - andrà in onda in diretta su Rai 2. E per venire incontro alle esigenze della tv di Stato, l'orario di inizio della finale di ritorno è stato posticipato di 15 minuti. Si giocherà alle 21.15. Il match andrà in onda anche su Sky e Eleven Sports.

C'è in palio l'ultimo posto utile per accedere alla B. Queste le parole di Ghirelli: "La finale delle finali si giocherà nel segno della sportività tra tifoserie gemellate e grande agonismo. Sarà uno spettacolo vero in Italia e nel mondo". All'andata domenica scorsa in Veneto i rosanero hanno vinto per 1-0.

Al Barbera si prospetta il tutto esaurito. E da domani comincerà la vendita libera dei biglietti dopo la fase di prelazione che è stata riservata agli abbonati. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 20:55 di domenica 12 giugno o comunque fino a esaurimento disponibilità.

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti: Curva Nord (superiore e inferiore) 5 euro; Curva Sud (superiore e inferiore) 5 euro; Gradinata - Tribuna Monte Pellegrino (superiore e inferiore) 8 euro; Tribuna laterale (superiore e inferiore) 14 euro; Tribuna centrale (superiore) 20 euro; Tribuna centrale (inferiore) 30 euro.