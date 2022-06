Palermo-Padova: le nuove disponibilità di biglietti in vendita a partire dalle 13

Stanno per essere messi in vendita i biglietti supplementari per Palermo-Padova, annunciati ieri dalla società con una storia sul proprio profilo Instagram.

Il Palermo fa sapere che a partire dalle 13 di oggi, sul circuito Vivaticket, saranno sbloccate le nuove disponibilità in vista della partita in programma domani sera alle 21.15. Sarà possibile acquistare i biglietti online sul portale o nelle rivendite Vivaticket sul territorio italiano. Il punto vendita Vivaticket presso il bar dello Stadio Barbera non sarà attivo e non potrà emettere biglietti.