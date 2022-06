Palermo-Padova, si apre un ultimo spiraglio per i biglietti: domani pomeriggio sbloccate nuove disponibilità

Dopo l'esaurimento dei biglietti nel giro di poche ore dall'inizio della vendita libera (con le dinamiche e le polemiche che ne sono derivate) si riapre un margine per l'acquisto del tagliando per la finale playoff di domenica sera al Renzo Barbera tra Palermo e Padova.

La società rosanero, che nei giorni scorsi aveva accennato all'eventualità, ha confermato in una story pubblicata su Instagram che domani pomeriggio ci sarà l'effettivo sblocco di nuove disponibilità di biglietti, che saranno dunque a disposizione per l'acquisto. Nella prossima mattinata il Palermo comunicherà invece l'orario esatto in cui avverrà lo sblocco.

Palermo-Padova - ultimo atto dell'infinita coda playoff - sarà trasmesso domenica anche su Rai 2. Per venire incontro alle esigenze della tv di Stato, l'orario di inizio della finale di ritorno è stato posticipato di 15 minuti. Si giocherà alle 21.15. Il match andrà in onda anche su Sky e Eleven Sports. In palio c'è l'ultimo posto utile per accedere alla B. All'andata domenica scorsa in Veneto i rosanero hanno vinto per 1-0.