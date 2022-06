Palermo, ecco come gioca il Padova: da Chiricò a capitan Ronaldo i biancoscudati ai raggi X

Dopo una regular season che l’ha vista chiudere il campionato al secondo posto al termine di una lunga volata a due contro il Sudtirol e la vittoria della Coppa Italia di Serie C contro gli stessi altoatesini, il Padova si presentava ai nastri di partenza dei playoff come la favorita d’obbligo per un approdo in finale: premesse che si sono concretizzate. Il percorso compiuto dai biancoscudati nella postseason non è stato certamente netto (due vittorie, un pareggio e una sconfitta contro la Juventus U23) ma i risultati hanno confermato come il sodalizio veneto abbia una certa consistenza e soprattutto valori tecnici tra i più alti della terza serie. Forse persino i più alti.

L’organico della squadra allenata da Massimo Oddo (arrivato a febbraio in sostituzione di Pavanel) è infatti composto nella sua interezza da giocatori collaudati che nella maggior parte dei casi hanno pluriennale esperienza in Serie B come i difensori Germano (impiegato anche a centrocampo) e Valentini, i centrocampisti Dezi e Ronaldo, gli attaccanti Ceravolo e Chiricò (quest’ultimo autore del gol decisivo su punizione domenica scorsa), giusto per citare alcuni titolari. Un’esperienza che, combinata alla qualità tecnica, ha consentito ai patavini di raggiungere la finale grazie al 2-1 agguantato al 97’ della semifinale di ritorno contro il Catanzaro.

Sotto il profilo tecnico-tattico il Padova scende in campo con il 4-3-3 con gli esterni d’attacco schierati nella posizione che oggi si definisce "a piede invertito": lo sviluppo della manovra è abbastanza lineare e avviene soprattutto sulle corsie laterali con l’obiettivo di trovare una traccia veloce verso la punta o in alternativa mettere le ali nelle condizioni di poter cercare l’uno contro uno o una giocata vincente.

Il gioco viene quasi sistematicamente accompagnato dall’inserimento delle mezzeali (Dezi in particolare) con il playmaker (Ronaldo, che è anche il capitano) che tende a seguire lo sviluppo dell’azione. Conseguenza di questo tipo di atteggiamento è una certa porosità soprattutto sulle corsie laterali, dove i terzini si sovrappongono spesso lasciando scoperti i due centrali di difesa, forti fisicamente ma non particolarmente veloci in campo aperto. La squadra di Baldini da un lato potrebbe soffrire e non poco la superiorità numerica degli avversari in mezzo al campo e gli inserimenti in profondità degli intermedi; dall’altro però potrebbe imporre un dazio severo con le triangolazioni dei due esterni, che possono far saltare il banco difensivo.

Agli ultimi 180’ della stagione il Padova arriva con una situazione disciplinare speculare a quella del Palermo: sono infatti ben dodici i giocatori diffidati: tra questi i titolari Ronaldo, Dezi, Ajeti e Bifulco. In questa lista ci sarebbe anche Nico Kirwan, terzino destro elettivo che però non sarà della partita poiché impegnato con la nazionale neozelandese: il suo ruolo sarà coperto con ogni probabilità da Germano, impiegato ai playoff prevalentemente da mezzala.

Il Palermo si troverà dunque di fronte un avversario molto duro con il quale vi sono diversi punti di contatto al di là del borsino dei diffidati: uno su tutti il fatto che, come i rosanero, anche i biancoscudati non contemplano il contropiede come opzione tattica di partenza ma come circostanza concessa dagli avversari a partita in corso. Sulla carta a livello di organico il Padova ha certamente qualcosa in più (pensare che avrebbe potuto avere pure Soleri…) ma guardando il punto della stagione e i percorsi delle squadre fare dei borsini, al di là delle scaramanzie, avrebbe il senso che avrebbe.

Il cammino del Padova ai playoff

Padova-Juventus U23 1-0

Juventus U23-Padova 1-0

Catanzaro-Padova 0-0

Padova-Catanzaro 2-1