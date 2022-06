La Prefettura scioglie gli ultimi dubbi: Palermo-Padova si giocherà il 12 giugno

Nessun rinvio per Palermo-Padova, partita di ritorno della finale dei playoff di serie C. Il match si giocherà come previsto il 12 giugno, alle 21. La decisione è stata raggiunta al termine di una lunga riunione in Prefettura a Palermo convocata dopo i dubbi che erano sorti per eventuali problemi di ordine pubblico data la concomitanza in quel giorno con le elezioni amministrative nel capoluogo siciliano.

(fonte: Adnkronos)