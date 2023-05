Palermo, ottime notizie dall'infermeria: Nedelcearu e Saric hanno lavorato in gruppo

Seduta pomeridiana per il Palermo allenato da Eugenio Corini. Al Renzo Barbera i rosanero hanno effettuato quella che in gergo motorio si chiama "attivazione", il classico torello, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva e sulle palle inattive contro. Buone notizie dall'infermeria per Eugenio Corini: Ionut Nedelcearu e Dario Saric hanno lavorato in gruppo. Lavoro differenziato programmato, invece, per Edoardo Lancini.

Sulle condizioni di Dario Saric, il cui recupero era preventivato per la prossima settimana (prima dell'ultimo match di campionato contro il Brescia), filtra ottimismo: lo staff rosanero ha svolto un ottimo lavoro sul calciatore che, a questo punto, potrebbe anche partire per la trasferta di Cagliari. Totalmente recuperato Nedelcearu: il difensore centrale sarà del match, così come Claudio Gomes.