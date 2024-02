Palermo, per Mancuso operazione alla mano: parzialmente in gruppo in settimana

In seguito ad una lesione rimediata in allenamento, Leonardo Mancuso è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del flessore del quarto dito della mano destra. Lo ha comunicato il club di viale del Fante con una nota sul proprio sito ufficiale.

L’operazione è stata effettuata dal dott. Massimiliano Mosca, in presenza del responsabile sanitario del club, il dott. Roberto Matracia. Nel corso della settimana il calciatore lavorerà parzialmente in gruppo.

Mancuso, dunque, dovrebbe essere a disposizione (salvo complicazioni) per la trasferta di Piacenza contro la Feralpisalò.