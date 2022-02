Palermo, sospiro di sollievo per Odjer: nessun danno serio alla vista

Serie C Girone C

Fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi l'infortunio subito dal centrocampista Moses Odjer, entrato nella partita di ieri contro la Juve Stabia e costretto a uscire anzitempo per una pallonata in volto che gli aveva procurato la perdita della vista- Un infortunio simile era già accaduto all'ormai ex rosanero Peretti nella prima gara di campionato contro il Latina e anche in quel caso fortunatamente non ci furono danni seri.

La società di via Villa Malta ha reso noto che gli accertamenti effettuati sul giocatore in ospedale hanno evidenziato un fenomeno traumatico non grave: "Nel corso della partita di ieri sera contro la Juve Stabia al Renzo Barbera - si legge - il calciatore Moses Odjer ha subìto un trauma bulbare all'occhio destro, con edema retinico. La sera stessa il giocatore è stato accompagnato dal dottore Giuseppe Puleo presso il reparto oculistico dell'Ospedale Civico di Palermo, dove è stato immediatamente visitato dal dottor Giovanni Mangano. Gli accertamenti dello specialista hanno escluso un eventuale distacco della retina. Iniziata la terapia specifica, Odjer è stato ricontrollato nuovamente stamattina, sempre presso lo stesso reparto dell'Ospedale Civico, dove il dottor Mangano ha dato il via libera per la ripresa immediata dell'attività agonistica, pur con relativa terapia medica a supporto".