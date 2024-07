La nuova maglia del Palermo presentata a New York: a indossarla Pastore, Amauri e Toni

L’attesa è finita: il Palermo ha svelato la nuova maglia casalinga per la stagione 2024/25. Il club di viale del Fante lo ha fatto in grande stile, con una presentazione storica a New York, nel nel cuore di Manhattan, con un evento aperto al pubblico e dedicato ai supporter del Palermo che vivono in America, in rappresentanza di tutti i tifosi rosanero nel mondo.

Alle 11 in punto (ora americana) una tenda rosa ha svelato il nuovo kit nella vetrina del Mancity Pop Up store al Rockfeller Center sulla 6th Avenue. Per celebrare il debutto del nuovo kit, il Palermo ha coinvolto tre delle "legends" più amate dal pubblico rosanero e da tutti gli appassionati di calcio: Luca Toni, Javier Pastore e Amauri. I tre calciatori, "special guest" a New York, sono tornati a indossare la maglia rosa che li ha resi vere e proprie icone del calcio italiano e internazionale.

Nel giorno del lancio ufficiale, Amauri e Pastore hanno incontrato i tifosi che hanno partecipato all’evento di presentazione del kit. Un lavoro che conferma le strategie di posizionamento del brand Palermo sul piano internazionale, già avviato negli scorsi anni con l’associazione della maglia rosanero con icone internazionali come Dua Lipa e Jason Momoa, lo sviluppo del nuovo e-commerce ufficiale del club e la distribuzione mondiale dei kit da parte di Puma, compresa la realizzazione di una speciale "capsule collection" creata apposta per la settimana della moda di Parigi a inizio 2024.

Come da tradizione, la prima maglia celebra il rosa, l’identità eterna del Palermo,che da sempre rende unico e inconfondibile il club a livello italiano e internazionale. Il design della maglia combina la modernità di un innovativo pattern geometrico, sui fianchi e sulle maniche, con i riferimenti storici alla maglia della stagione 1974/1975 indossata proprio cinquant’anni fa nella storica finale di Coppa Italia contro il Bologna: l’elegante scollo a V e i bordi neri sulle maniche.

Il kit è composto dagli short in Puma Black con dettagli Bright Pinke dai calzettoni Bright Pink. Il nuovo home kit del Palermo FC è disponibile, a partire da oggi, online al sito dello store del Palermo e in selezionati punti vendita.