Palermo, sospiro di sollievo per Nedelcearu: non ci sono lesioni

Sospiro di sollievo per Corini e per tutti i tifosi rosanero: Ionut Nedelcearu, dopo la distorsione al ginocchio destro che lo ha costretto ad abbandonare il match contro il Frosinone, non ha subito lesioni ai legamenti. Un'ottima notizia, visto che un po' di preoccupazione c'era, come lo stesso allenatore rosanero aveva rivelato a fine partita. Nedelcearu, vero pilastro della difesa rosanero, ha proseguito oggi il percorso fisioterapico. Le indagini strumentali alle quali si è sottoposto il giocatore hanno escluso lesioni legamentose e meniscali.

Oggi la seduta al Tenente Onorato di Boccadifalco è stata guidata dall'allenatore in seconda Salvatore Lanna, in sostituzione di Eugenio Corini impegnato a Coverciano per la 31esima edizione della Panchina d'Oro. I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e mobilità, un lavoro aerobico, sviluppi offensivi e una partita a tema.