Palermo, Nedelcearu ha lavorato in gruppo: Marconi e Valente ancora a parte

E' proseguita oggi pomeriggio a Boccadifalco la preparazione del Palermo in vista del prossimo match esterno contro il Sudtirol. I rosanero allenati da Eugenio Corini hanno effettuato un lavoro di attivazione e sprint, sviluppi offensivi, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Ionut Nedelcearu ha lavorato in gruppo: il calciatore è pienamente recuperato.

Lavoro differenziato programmato, invece, per Ivan Marconi e Nicola Valente. Per l'ex Monza un leggero fastidio alla caviglia, che non dovrebbe compromettere la sua presenza al Druso. Anche l'esterno, in via cautelativa, oggi ha lavorato a parte con i preparatori ma domani o per la rifinitura di venerdì dovrebbe tornare ad allenarsi col resto dei compagni: le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Nel caso in cui Marconi non dovesse riuscire a partire dal primo minuto, il principale candidato a sostituirlo sarebbe Graves: il danese oggi è stato provato nelle esercitazioni tattiche a fianco di Nedelcearu.