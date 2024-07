Palermo, bella vittoria in amichevole contro il Monza: Di Francesco firma il successo rosanero

Vittoria positiva dei rosanero di Dionisi nel test amichevole contro il Monza: a Temù il Palermo batte i brianzoli 1-0, decisiva una bella rete di Di Francesco al 9’. L’esterno rosanero firma il successo grazie ad un’azione personale finalizzata con una conclusione di destro angolata e potente dal limite che batte Sorrentino.

Dionisi schiera i suoi con il 4-3-3: Gomis in porta; Diakité, Graves, Lucioni e Buttaro in difesa; Ranocchia, Gomes e Saric a centrocampo; tridente offensivo composto da Di Francesco, Brunori e Insigne.

Prima frazione ben giocata dall’undici di Dionisi: buone trame offensive, fraseggio pulito alla ricerca degli spazi giusti. Rosanero in vantaggio al 9’ con un bel gol di Di Francesco: l’esterno supera Pedro Pereira, si accentra e fa partire un destro secco angolato che batte Sorrentino. La squadra di Nesta prova poi a gestire il possesso ma il Palermo copre bene gli spazi ed è ordinato nelle chiusure. Al 35’ ci prova Saric, palla alta di non molto.

Nella ripresa dentro Di Mariano per Insigne, poi anche Peda e Vasic. Kyriakopoulos sfiora il pari in almeno due circostanze, in entrambe il Palermo resiste. Al 70’ fuori Buttaro e Graves, dentro Devetak e Nikolaou. Brunori cerca il gran gol da calcio di punizione, para bene Mazza, entrato per Sorrentino. A quindici dalla fine altri cambi: fuori Brunori e Gomes, dentro Henry e Damiani. Nel finale forcing della squadra allenata da Nesta ma il Palermo difende compatto e porta a casa il successo.

Si chiude con una vittoria, dunque, la prima fase del ritiro rosanero: dal 23 i ragazzi di Dionisi si alleneranno in Inghilterra, a Manchester. Il 26 sfida amichevole prestigiosa contro il Leicester, il 3 agosto a chiusura della preparazione test contro l’Oxford.