Palermo-Monopoli, si va verso la conferma della difesa a 3: scatta l'ora di Accardi?

Per quanto non cruciale, visto che il campionato non è ancora arrivato al giro di boa, la sfida di domani pomeriggio contro il Monopoli secondo in classifica al Barbera per il Palermo rappresenta uno snodo delicato per la classifica anche in vista di un mese che nel cartello prevede altre due sfide di un qual certo peso come quelle contro Catania e Bari. Vincere contro i biancoverdi significherebbe riprendere la seconda piazza e mettere pressione alla capolista, impegnata lunedì nella difficile trasferta di Avellino. Vista la squalifica di Marconi potrebbero essere maturi i tempi per il debutto da titolare di Andrea Accardi. La partita in programma alle 14:30 sarà trasmessa sia su Sky Sport al canale 252 che sulla piattaforma streaming Eleven Sport.

Il tecnico del Palermo Giacomo Filippi ha parlato in prima battuta dello stato d’animo della squadra dopo il passo falso di domenica: “Noi abbiamo archiviato Picerno consapevoli dei nostri errori - ha affermato - ma sapendo anche di aver affrontato la partita con lo spirito giusto: non è bastato perché siamo stati frenetici in alcune dinamiche di gioco che avevamo preparato. La testa è al Monopoli, affrontiamo una squadra che fa parte del gruppo di testa come dicono i numeri, una squadra, forte, quadrata che sa giocare a pallone. Servirà il miglior Palermo”.

L’allenatore rosanero si è poi soffermato sul discorso legato alla maggior pressione che grava sul Palermo fatto dal tecnico avversario Colombo, rispondendo in modo deciso e anche un po’ piccato: “Io sono abituato a giocare sempre per vincere non mi pongo limiti come non li pongo alla squadra. Non parlo degli altri ma della mia squadra, se parlo degli altri non vado ad elencare le cose che potrebbero influire negativamente o positivamente. Se sia pretattica non lo so, noi sappiamo che dobbiamo vincere ed essere incisivi a prescindere da quello che dice il collega”.

Filippi ha poi parlato del valore che assume questo scontro diretto inserito in una giornata che prevede un altro incrocio in alta classifica: “È una partita importante tra seconda e terza, poi si incontrano prima e quinta. Iniziano a esserci confronti incrociato che possono delineare la classifica. Determinanti non sono ma sia la nostra che la sfida tra Bari l’Avellino nonché quella della Turris possono dare scosse alla classifica. Ogni partita deve essere ormai una fase in cui fare uno step in avanti e acquisire consapevolezza”. Su cosa servirà per portare a casa il risultato l’allenatore partinicese ha le idee molto chiare: “Bisogna giocare con intensità molto alta, ma questo siamo soliti farlo, senza però cadere nella trappola della frenesia, altrimenti rischiamo di mostrare il fianco a una squadra che ha nel contropiede la sua arma migliore, al di là del fatto che sa giocare bene a pallone. Dobbiamo fare quello su cui abbiamo lavorato in settimana e trovare la via del gol giocando con astuzia senza essere frenetici altrimenti rischiamo di mostrare il fianco”.

Il precedente positivo dello scorso settembre in Coppa Italia rappresenta per il tecnico un riferimento da considerare nel suo complesso: “È un avversario che già conosciamo, sappiamo come gioca ed è un vantaggio per noi conoscere l’avversario nei dettagli. Appunto per questo dobbiamo stare attenti: vero che lo abbiamo battuto ma lo abbiamo battuto in una partita intensa in cui ci siamo complicati la vita per una disattenzione. Dobbiamo giocare come sappiamo fare, in quel caso da qui fino alla fine possiamo toglierci tante soddisfazioni”.

Filippi ha poi parlato delle possibili soluzioni in difesa: “Lancini ha recuperato, negli ultimi tre giorni è stato in gruppo, sta bebè. Accardi è una soluzione ma domani decideremo che fa giocare, c’è anche Peretti. Abbiano le soluzioni per schierare una formazione supercompetitiva”.

Qui Palermo

Al netto di Marconi squalificato dopo il doppio giallo rimediato a Picerno, Filippi ha a disposizione il pieno organico. Meno certezze, rispetto alle scorse settimane, sulla scelta degli interpreti. Sebbene la difesa a 4 resti una soluzione, appare probabile, anche guardando alle specifiche di modulo degli avversari, la conferma della retroguardia a tre. Lancini e Accardi si giocano una maglia da titolare a fianco dei confermati Buttaro e Perrotta con quest’ultimo che in caso di impiego del difensore palermitano agirebbe da centrale puro. A centrocampo Almici e Valente appaiono certi di un posto sulle corsie laterali mentre Luperini si candida per una maglia da titolare insidiando Odjer e Dall’Oglio. In attacco a fianco del confermatissimo Brunori ballottaggio a due tra Soleri.

Qui Monopoli

In serie positiva da sette partite e reduci dal successo di misura in casa sulla Paganese, i biancoverdi arrivano al Barbera con cinque indisponibili. Per il tecnico Colombo è emergenza soprattutto per quanto riguarda i centrali con le contestuali assenze di Arena e Fornasier: con Mercadante e Bizzotto dovrebbe agire De Santis, favorito su Riggio. Per il resto si va verso la conferma della formazione tipo con il duo Starita-Grandolfo in attacco, Guiebre e Viteritti a tutta fascia e il terzetto composto da capitan Piccinni, l’ex rosanero Langella e Vassallo in mezzo al campo.

Le probabili formazioni

Palermo (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Perrotta, Accardi; Almici, Luperini, De Rose, Odjer, Valente; Fella, Brunori.

Monopoli (3-5-2): Loria; Mercadante, Bizzotto, De Santis; Viteritti, Langella, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Starita, Grandolfo.