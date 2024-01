Palermo-Modena, le probabili formazioni: Nedelcearu al posto di Lucioni, Ranocchia in panchina

Ripartire immediatamente, cancellare subito la sconfitta di Cittadella. Il Palermo di Eugenio Corini domani pomeriggio inaugurerà il 2024 al Renzo Barbera, dove nel 2023 ha mostrato prestazioni piuttosto altalenanti. Serve una vittoria, per non ripiombare in un’atmosfera negativa che destabilizzerebbe nuovamente l’ambiente. Occorre reagire subito al ko di Cittadella, per non perdere terreno in classifica. Ecco perché domani servirà una prestazione attenta e di grande concentrazione: le amnesie difensive andate in scena al Tombolato non sono ammesse.

Lo sa bene anche Eugenio Corini, che alla vigilia in conferenza stampa ha caricato i suoi: "Voglio rivedere l'incazzatura che la squadra ha mostrato dopo la sconfitta di Cittadella - ha esordito Corini - in questa settimana sono stato arrabbiato perchè non possiamo essere una squadra che si accontenta di buone prestazioni. Serve fare risultati, in qualsiasi maniera, ma occorre vincere. Dico sempre ai miei ragazzi che andare forte non basta, serve andare fortissimo: so bene cosa significa vincere qui e cosa devi passare prima di raggiungere gli obiettivi. Non dobbiamo più accontentarci, ad oggi manca chiaramente qualcosa altrimenti a Cittadella non perdi. Io sto letteralmente impazzendo per far capire ai miei ragazzi dove dobbiamo crescere, il tipo di mentalità che serve per lottare per qualcosa di importante. Dobbiamo essere ambiziosi - ha precisato il Genio - questo atteggiamento dobbiamo vederlo in campo. Bisogna vincere, anche sporco, non mi frega niente: serve una vittoria".

Non ci sarà, ed è una brutta tegola, Fabio Lucioni: il difensore ancora ai box per una nuova ricaduta. Le indagini strumentali hanno evidenziato una lesione di grado lieve-moderato (1°-2°) della giunzione miotendinea del gemello mediale destro. In difesa, quindi, a destra conferme per Graves, al centro spazio a Nedelcearu e Ceccaroni, a sinistra dovrebbe agire ancora Lund. A centrocampo Gomes, Segre e Henderson. Probabile impiego nella ripresa per Ranocchia, Corini ha lasciato intendere che "difficilmente potrà partire dall'inizio". In avanti il trio Insigne, Brunori, Di Francesco.

Domani prima gara del nuovo anno al Barbera, dove nella storia recente i rosanero hanno mostrato un andamento altalenante. Un trend che, in realtà, va in contrasto con la tradizione favorevole in casa nelle passate stagioni. Anche Corini ha rimarcato la necessità di tornare ad essere vincenti in casa: "Il Barbera deve diventare il nostro fortino, questo è necessario. Il trend era negativo - ha puntualizzato l'allenatore - ma lo abbiamo invertito. Giocare qui vuol dire prendersi delle responsabilità, sempre e comunque".

Il Genio sa bene che serve rimanere attaccati al treno delle posizioni di vertice, per confermare le ambizioni della società: "So che il mercato di gennaio può spostare gli equilibri - ha dichiarato - ma il mese di gennaio è importante a prescindere dalla sessione di calciomercato. La serie B è strana, bisogna starci dentro. Il Genoa, lo scorso anno, ha avuto difficoltà nonostante la rosa importante. Anche il Monza, due anni fa, ha vinto i playoff con difficoltà".

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves,Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

MODENA (4-3-1-2) Gagno; Ponsi, Zaro, Cauz, Corrado; Battistella, Palumbo, Magnino; Tremolada; Manconi, Strizzolo.

Qui Modena

Paolo Bianco, tecnico del Modena, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Palermo. Il tecnico ha ricordato la gara d’andata, l’ultima vittoria dei rosa in trasferta.

“Dobbiamo essere lucidi e capire che andiamo ad affrontare una squadra forte – ha detto Bianco – costruita per alti obiettivi e con investimenti importanti anche in questo calciomercato invernale, ma sappiamo che, ritrovando l’entusiasmo e la voglia di fare la partita contro tutto e tutti, possiamo mettere in difficoltà chiunque, quindi anche il Palermo, come per altro abbiamo già fatto anche nella gara d’andata”.

Prima della partenza per la Sicilia, Bianco ha analizzato nuovamente la gara d’andata: “Anche dopo l’espulsione il Modena aveva creato insidie al Palermo. Le critiche fanno parte del nostro lavoro, le accettiamo, ma soprattutto io devo mantenere l’equilibrio, esattamente come lo tenevo quando le cose andavano meglio. So che la squadra deve e può migliorare ancora in tanti aspetti, ma per farlo dobbiamo ritrovare la forza dei nostri principi che ci hanno caratterizzato fin dall’inizio del ritiro estivo “.

Statistiche, precedenti e curiosità

Incontro numero 50 tra Palermo e Modena: in questo momento 17 vittorie rosanero, 16 pareggi e 16 successi per gli emiliani. A Palermo il bilancio vede 11 successi dei padroni di casa, 9 pareggi e 4 blitz esterni dei modenesi (2 di queste 4 vittorie sono maturate a tavolino).

L’ultimo acuto del Modena al Barbera risale al 2014/15 in Coppa Italia: il Palermo di Iachini, neopromosso in serie A, perse 3-0. Quello dell’andata è l’unico precedente tra Bianco e il Palermo, Corini invece è imbattuto contro il Modena. Il Modena è l’unica squadra contro cui il Palermo ha vinto, sia all’andata che al ritorno, nella scorsa stagione. Si affrontano il quarto miglior attacco (Palermo) contro il quinto peggior attacco (Modena). Palermo a porta aperta da 8 partite di fila, nelle quali ha subito 16 gol: un dato da migliorare necessariamente. Un solo clean sheet nelle ultime 12 partite per Pigliacelli.