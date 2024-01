Ahi Palermo, altro infortunio per Lucioni: il difensore out contro il Modena

Fabio Lucioni non sarà a disposizione per il match contro il Modena: il giocatore costretto a saltare la gara di domani al Barbera a causa di un nuovo problema fisico. Il difensore di Terni, che aveva recuperato dalla lesione al gemello e che era tornato in panchina contro il Cittadella, ha saltato la rifinitura odierna. Corini, pertanto, dovrà fare ancora a meno dell'esperienza di Lucioni.

Lucioni si era infortunato prima del match contro il Como dello scorso 23 dicembre: alla vigilia della trasferta lombarda il report del club di viale del Fante aveva annunciato un risentimento muscolare. Le indagini alle quali si sottopose prima del match del 26 dicembre contro la Cremonese riportarono una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del gemello mediale destro.

Probabile che domani, al Barbera contro il Modena, giocherà Nedelcearu in coppia con Ceccaroni.