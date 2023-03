Il Palermo pensa già al Modena: tegola Marconi, lesione di secondo grado all'adduttore

Questa mattina il Palermo di Eugenio Corini è tornato in campo, per riprendere la preparazione in vista della gara casalinga di venerdì prossimo contro il Modena. Programma di recupero tra palestra e fisioterapia per i calciatori che ieri hanno disputato più di 45 minuti di gioco.

Il resto del gruppo, come comunicato nel report della società di viale del Fante, ha svolto un lavoro di attivazione tecnica e mobilità, possesso palla, un lavoro intermittente ed una partita a tema.

Ivan Marconi è stato sottoposto ad una risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione di secondo grado all'adduttore lungo della coscia destra. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Terapie per Matteo Brunori, in attesa di eseguire indagini strumentali. Ha lavorato con i fisioterapisti anche Jeremie Broh.