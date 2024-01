Corini si tiene stretto Soleri: "Ha mercato perché è forte"

Un successo fondamentale, che rilancia le ambizioni del Palermo: dopo il poker rifilato al Modena i rosanero si portano a -4 punti dalla promozione diretta. I risultati del pomeriggio sorridono agli uomini di Corini, che dovranno provare in futuro a trovare maggiore equilibrio. Lo sa bene anche il tecnico, che alla vigilia aveva invocato una vittoria a tutti i costi: il Genio non ha nascosto tutta la propria soddisfazione in sala stampa.

"Questa vittoria nasce durante il lavoro della settimana - ha esordito l'allenatore - avevo chiesto ai ragazzi di andare oltre al netto di qualche difetto che abbiamo. Sapevamo che dovevamo andare fortissimo, il campionato è abbastanza schizofrenico e i risultati lo testimoniano. Abbiamo preso un gol su cui dobbiamo e possiamo fare meglio, poi ci siamo fatti riprendere. Abbiamo messo dentro la voglia di vincere, accorciamo ancora la classifica ma per me questo sarà l’andamento fino a marzo penso. La squadra perfetta in serie B non esiste, esiste però il coraggio di voler essere perfetti. Per me possiamo vincere contro ogni squadra, così come in questo torneo si può perdere contro chiunque. Dobbiamo sempre stare dentro al campionato, leggere le partite e capirne lo sviluppo".

Il tecnico rosanero, poi, ringrazia i supporters, numerosi allo stadio in un pomeriggio proibitivo: "Voglio ringraziare i tifosi, accorsi in tanti con acqua e vento: queste vittorie aiutano a creare il clima giusto. Abbiamo bisogno delle vittorie in casa, avevamo necessità di un successo dopo la sconfitta contro il Cittadella. Il gesto più bello, a mio avviso, è quello di Mancuso che serve l’assist per Soleri anziché calciare in porta: il donare al compagno rappresenta la forza di una grande squadra che vuole vincere in serie B. Oggi, per esempio, i nostri giocatori offensivi hanno dato tutto, rientrando spesso in difesa: è una bella vittoria, lo spirito è quello giusto e dobbiamo continuare a coltivarlo.

Inevitabile la domanda relativa ai rumors di mercato su Soleri, seguito da tanti club e proprio dal Modena: "Soleri? Edoardo ha mercato perché è forte, io gli ho detto sin da questa estate che volevo tenerlo in squadra. Per me fino a quando avrà la volontà e il sorriso io vorrò sempre battagliare con lui. Non faccio il dirigente, però questo è il mio pensiero. I gol subiti? Dobbiamo lavorarci, facciamo ogni giorno allenamenti dedicati ma non basta. Una squadra vincente non può sempre fare 3-4 gol a partita, occorre avere maggiore equilibrio. Oggi anche Segre ha fatto una partita straordinaria, oltre al gol ha servito un assist strepitoso a Soleri che ha letto la situazione e ha attaccato benissimo la profondità. Quando la squadra lavora insieme riesce ad essere incisiva ed efficace".

In sala stampa anche Brunori, autore di un gol importante: unico rimpianto per il capitano il giallo rimediato, visto che era diffidato e salterà la delicata trasferta di venerdì sera a Catanzaro. Un'ammonizione nata da un equivoco col direttore di gara, dato che il numero nove stava protestando contro i propri compagni per una lettura sbagliata in fase difensiva.

"Sicuramente è una vittoria significativa - ha detto Brunori - siamo stati bravi a reagire dopo la sconfitta di Cittadella: sarà importante adesso trovare equilibrio ed evitare questi sali e scendi. L'equilibrio di squadra diventa cruciale, ci stiamo lavorando. Dobbiamo sfruttare le occasioni che ci vengono concesse e provare a subire il meno possibile. Il giallo di oggi? L'ammonizione nasce da un'incomprensione con l'arbitro, non ho capito francamente perchè mi abbia ammonito: ne prendo atto ma mi dispiace molto. Oggi dal campo percepivo le giuste sensazioni - ha chiuso il capitano - abbiamo coperto bene gli spazi ed eravamo molto concentrati".