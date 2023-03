Palermo, Di Mariano e Broh convocati nonostante gli acciacchi: c'è anche il baby Di Mitri

Da pochi minuti il Palermo ha comunicato i calciatori convocati da Eugenio Corini per il match di questa sera contro il Modena.

Diversi assenti, come era noto: non ci sono Brunori, Sala, Orihuela e Bettella, oltre a Marconi. In lista, però, figurano Francesco Di Mariano e Jeremie Broh, seppur incerottati. I due calciatori stringono i denti e si accomoderanno in panchina, non avendo svolto il lavoro di preparazione con il resto del gruppo durante la settimana corta di allenamenti. In particolare, Broh è rientrato in gruppo solo ieri, mentre Di Mariano ha sempre svolto allenamento personalizzato individuale.

Come anticipato ieri, nell'elenco dei convocati c'è anche un giovanissimo classe 2006, dall’Under 17: si tratta di Salvatore Di Mitri (2006), attaccante, che indosserà la maglia numero 47. Nell'ultimo impegno con la formazione giovanile, il calciatore ha realizzato una doppietta decisiva sul campo dell'Ascoli. In stagione ha siglato già undici reti, con un calcio di rigore segnato all'attivo.