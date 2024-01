Sotto la pioggia spunta Soleri, il Palermo si fa riprendere due volte ma batte il Modena

Alla vigilia aveva chiesto una vittoria, in qualsiasi modo: con grande sofferenza, a due minuti dalla fine, è arrivata. Eugenio Corini può sorridere al termine di Palermo-Modena: i rosanero vincono 4-2, grazie alla doppietta nel finale segnata da Soleri. E' lui l'eroe della giornata: proprio contro la squadra che si è fatta avanti più delle altre per portarlo lontano dal capoluogo siciliano, l'attaccante romano risolve il match con due gol nei minuti finali. I rosanero, due volte in vantaggio, vengono ripresi altrettante volte dai modenesi. Nel finale, però, il numero 27 fa esplodere due volte il Barbera sotto il diluvio. Tre punti preziosissimi, visto che i risultati del pomeriggio sorridono ai rosa: la squadra di Corini si riporta a soli 4 punti dal Como secondo.

Le scelte dei due allenatori e la prima frazione di gioco

Corini conferma, in virtù dell’assenza di Lucioni, Nedelcearu al centro della difesa in coppia con Ceccaroni. A destra c’è Graves, a sinistra Lund; Ranocchia parte dalla panchina. I rosanero cominciano benissimo la gara, giro palla rapido e preciso e movimenti puntuali senza palla. Al 7’ è il solito Segre a sbloccare la sfida: bel cross teso di Henderson e colpo di testa vincente del numero 8 che batte Gagno. La squadra di Corini è ben messa in campo, tutti partecipano attivamente allo sviluppo della manovra e i disimpegni rapidi agevolano la creazione degli spazi, ben sfruttati dagli inserimenti delle mezzali. Col passare dei minuti, però, il ritmo della manovra rosanero cala palesemente e il Modena comincia a prendere campo. Al 31’ il pari del Modena: colpo di testa imperioso del giovane Battistella che, tutto solo, svetta in area e batte Pigliacelli. Marcature errate da parte della retroguardia rosanero, solite amnesie del reparto. Al 35’ il Palermo torna avanti: lancio di Ceccaroni, Brunori protegge palla bene e con un destro secco batte Gagno. Proteste del Modena per un presunto fallo del capitano ai danni di Pergreffi ma il check conferma la corretta decisione del direttore di gara: il gol è assolutamente buono, presa di posizione regolare del numero 9. Nei primi due minuti di recupero il Modena sfiora il pari: prima con Manconi, sul quale è provvidenziale Ceccaroni, poi con il colpo di testa di Zaro fuori di poco. Brunori rimedia un giallo inutile per proteste, era diffidato e salterà il match di Catanzaro. La prima frazione di gara va in archivio sul parziale di 2-1 in favore dei rosanero.

Il secondo tempo

A inizio ripresa Bianco sostituisce Magnino con Strizzolo, nel tentativo di avere maggiori sbocchi in avanti. Al 54’ proprio Strizzolo sfiora il pari con una bella acrobazia, palla che esce di poco fuori. Un minuto dopo Corini effettua due cambi: dentro Di Mariano e Vasic, out Insigne ed Henderson. Buona prova per lo scozzese: oltre all’assist per Segre tanta corsa ed intensità. Altri tre cambi per Bianco: fuori Tremolada per Abiuso, out anche Ponsi per Riccio e Bozhanaj al posto di Gliozzi. Passano soltanto trenta secondi e il Modena trova il pari: dimenticato da tutti Abiuso di testa ribadisce in rete la respinta di Pigliacelli sul colpo di testa di Strizzolo. Il reparto arretrato rosa si conferma in grande difficoltà, troppe le disattenzioni dietro: settima gara consecutiva con almeno due gol subiti, 18 gol presi nelle ultime 9 gare. Il campo si appesantisce, la pioggia e il vento sul Barbera complicano il giro palla di entrambe le formazioni. Al 72’ gli ospiti sfiorano il vantaggio: tiro velenoso di Battistella, Pigliacelli la lascia lì ed è ancora Ceccaroni a salvare i rosanero. Corini manda dentro Soleri e Aurelio, fuori Di Francesco e Lund. Al 78’ Vasic, di testa, sfiora il vantaggio: la palla rimbalza sulla traversa e termina fuori. Corini, a sei minuti dalla fine, si gioca anche la carta Mancuso: è il capitano a lasciare il terreno di gioco. All’85’ il Modena si salva sulla linea, Mancuso non riesce a trovare la via della rete dopo il colpo di testa di Nedelcearu. Il Palermo spinge forte, sospinto dal pubblico che invoca il terzo gol. E infatti, un minuto dopo, esplode il Barbera: Soleri in scivolata beffa Gagno in uscita, dopo un ottimo filtrante di Segre. Al 96’ Soleri segna ancora ma viene segnalata posizione di offside: il Var però rettifica la segnalazione del direttore di gara e assegna la rete ai padroni di casa. Non c'è più tempo, la squadra di Corini porta a casa una vittoria fondamentale.

Tabellino e pagelle

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 5,5; Graves 6, Nedelcearu 5,5, Ceccaroni 6,5, Lund 5,5 (75’ Aurelio 6); Henderson 6,5 (55’ Vasic 6), Gomes 6, Segre 7,5; Insigne 6 (55’ Di Mariano 6), Brunori 6,5 (84’ Mancuso sv), Di Francesco 6 (75’ Soleri 8).

Allenatore: Corini 6,5.

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6; Ponsi 5,5 (57’ Riccio 6), Zaro 6, Pergreffi 5,5, Corrado 5,5; Battistella 6,5, Gerli 6, Magnino 5,5 (46’ Strizzolo 6,5); Tremolada 5,5 (57’ Abiuso 6,5); Manconi 5,5 (79’ Palumbo sv), Gliozzi 5,5 (57’Bozhanaj 6).

Allenatore: Bianco 6.

Arbitro: Kevin Bonacina (Bergamo) 6.

Ammoniti: 6’ Ponsi, 22’ Tremolada, 37’ Pergreffi, 46’ Brunori, 76’ Strizzolo, 83’ Abiuso.

Reti: 7’ Segre, 31’ Battistella, 36’ Brunori, 60’ Abiuso, 88’ Soleri, 96’ Soleri.

Spettatori: 17.248 (12.603 abbonati, 4.645 biglietti venduti).