Mirri salta nel futuro: "Fare a Palermo qualcosa di simile di quanto visto qui a Manchester"

"Dovremo cercare di realizzare a Palermo qualcosa di analogo a quanto visto qui a Manchester, naturalmente rapportato per dimensioni, investimento e struttura. Faremo un centro sportivo adeguato alla nostra società". Dario Mirri, presidente del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Manchester, focalizzando l'attenzione sulla futura costruzione del centro sportivo di Torretta.

"Partiamo indietro, strutturalmente parlando - ha sottolineato Mirri -. Ricordo che a Palermo e in provincia, a parte il Tenente Onorato di Boccadifalco, non c'è un campo in erba naturale. Qui ci sono sedici campi, in perfette condizioni. La struttura di Torretta sarà realizzata per un club ambizioso, come lo siamo noi. Abbiamo le competenze, il know-how di una società importante: il City Group. La mia faccia e quella dei ragazzi che hanno iniziato con me dicono tutto. Abbiamo fatto un salto nel futuro che ora è il nostro presente. Abbiamo una consapevolezza, forza interiore e senso di responsabilità. Il tema è quello di meritarci, tutti quanti, questa qualità e questo salto nel futuro".

Mirri si concentra poi sull'aspetto sportivo, delineando la strada verso quello che è l'obiettivo dichiarato della società di viale del Fante: "Noi dobbiamo andare in serie A - ha ribadito il presidente rosanero - è questo il sogno, è questo il nostro obiettivo. Lì vogliamo arrivare, ma non abbiamo certezze su quando approderemo nella massima serie. La serie B è un campionato difficilissimo, molto complicato. Non voglio prendere in giro la gente, non l'ho mai fatto e mai lo farò: non so quanto tempo ci vorrà per essere promossi. Posso dire, però, che dipende solo da noi, non ci manca nulla: dovremo fare squadra tutti insieme".