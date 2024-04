Palermo, inizia l'era Mignani: 4-3-3 e 4-3-1-2 i suoi sistemi di gioco preferiti

Michele Mignani, nuovo allenatore del Palermo, è atteso a breve in città con un volo proveniente da Bari. Il tecnico genovese nel pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento a Torretta. Una nuova era, iniziata ufficialmente ieri alle 16:57: il comunicato del club ha annunciato il cambio di rotta e la nuova guida tecnica.

Mignani è un allenatore che predilige, essenzialmente, due sistemi di gioco. Su questo, infatti, la carriera parla in maniera inequivocabile: il 4-3-1-2 e il 4-3-3 sono i moduli che ha utilizzato di più.

"Il calcio è abbastanza semplice: bisogna fare un gol in più degli altri, non prendere gol e buttare la palla più in là sul campo. Quando hanno la palla gli altri bisogna lavorare tutti insieme e poi bisogna essere veloci e svelti nell'avere le intuizioni e far male all'avversario. Le mie squadre provano sempre a giocare a calcio". Si presentò così a Bari, nel giugno 2021, e in queste parole è racchiusa gran parte della sua filosofia: un approccio semplice ma efficace, un credo pragmatico e funzionale.

Nelle sue squadre il trequartista ha sempre avuto un ruolo fondamentale e nel 4-3-3 utilizzato spesso anche a Bari ha sempre cercato di collocare uno dei due esterni in una posizione che gli consentisse di creare spazi al finalizzatore. Nel calcio di Mignani il trequartista è "un attaccante particolare che dovrà muoversi negli spazi tra le linee".

Insomma, può anche essere un esterno tatticamente anarchico, in grado di far cambiare pelle al modulo in base alle situazioni di gioco. Dalla corsia alla trequarti, un elastico in grado di mettere in difficoltà le difese avversarie. Una cosa è certa: le squadre di Mignani sono molto dinamiche. Si lavora tanto sulle corsie laterali con le sgroppate dei terzini, entrambi spesso col piede di fascia, con sovrapposizioni per gli esterni d'attacco.

Mignani pratica un calcio attento ma allo stesso tempo propositivo, volto ad aprire gli spazi avversari in fase di possesso e a chiudere i corridoi verticali in fase di non possesso. Generalmente la sua è una costruzione dal basso con i due centrali che si alternano, ma avere un portiere come Pigliacelli in grado di cominciare l'azione potrebbe essere piuttosto interessante per l'allenatore genovese. Il mediano, solitamente, resta volutamente decentrato per offrire l'uscita sulla corsia di sinistra o di destra a beneficio del terzino. Se la costruzione sulla corsia non dovesse trovare la luce giusta, la mezzala si muove incontro e viene a prendersi lo spazio in posizione bassa, per poi riaprire il gioco.

Da non sottovalutare anche l'aggressività e l'intensità nel voler riconquistare il pallone: le squadre di Mignani sono sempre state brave in questi compiti.

Probabile, quindi, che Mignani possa ripartire dal 4-3-3, cucendo però ad uno dei due esterni d'attacco una posizione ad hoc in grado di creare spazi. Questo potrebbe farlo benissimo Insigne, che già a Frosinone ha avuto tali compiti nello sviluppo della manovra offensiva. Non è, comunque, da escludere un 4-3-1-2 puro, compatto, equilibrato: il ruolo di trequartista potrebbe essere ricoperto da Ranocchia (quando rientrerà) o da Henderson.

Insomma, le variazioni rispetto al sistema di gioco di Corini saranno diverse e anche specifiche: il campo dirà se il calcio di Mignani riuscirà a risollevare i rosanero.