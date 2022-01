Dalla traversata in mare al centrocampo del Palermo: Aziz Touré firma con i rosanero

Serie C Girone C

Tempo di ritorni in casa Palermo: il centrocampista classe 2002 Aziz Toure torna infatti a vestire i colori rosanero dopo l'esperienza al Napoli, che lo aveva preso in prestito negli ultimi giorni del mercato estivo per aggregarlo alla Primavera. Il giovane calciatore lascia così il club azzurro dopo aver collezionato sei presenze tra campionato e coppa di categoria.

Ivoriano d'origine e balestratese d'adozione Toure è arrivato al Palermo nel 2020 per continuare la sua carriera da calciatore cominciata dopo l'approdo in Italia nel 2017 al termine di una delle, ormai purtroppo radicate, terribili traversate del mare in un viaggio che lo ha portato altresì a vivere una tremenda esperienza in un centro di detenzione in Libia quando era ancora minorenne.

A rendere noto il ritorno del calciatore è la società in un comunicato ufficiale: "E' tornato a Palermo Aziz Toure, il centrocampista classe 2002 - si legge - che lo scorso anno aveva lasciato la Primavera del Palermo per aggregarsi alla squadra under19 del Napoli nel campionato Primavera 1. Dopo l’esperienza campana ad alto livello formativo, con svariati allenamenti anche con la prima squadra allenata da mister Spalletti ai vertici della Serie A, Toure torna quindi a casa a dare una mano agli “aquilotti” allenati da Stefano Di Benedetto, attualmente primi in classifica nel proprio girone, con la prospettiva di poter continuare il proprio percorso di crescita e presto tornare a disposizione, eventualmente, anche della prima squadra rosanero. Ad Aziz il bentornato in rosanero da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia del Palermo F.C".