Manovre di mercato per il Palermo: ufficiale Damiani, Almici sempre più verso la Spal

Dopo il ritorno a inizio anno di Mattia Felici il Palermo perfeziona la sua seconda operazione in entrata di questa sessione di mercato. La società rosanero ha infatti comunicato ufficialmente l'ingaggio di Samuele Damiani, centrocampista classe 1998 che arriva dall'Empoli.

Mediano con attitudini da playmaker, Damiani nella sua carriera ha vestito le maglie di Lucchese, Viterbese e Carrarese, venendo allenato in quest'ultima esperienza proprio dall'attuale tecnico rosanero Baldini nella stagione 2019/2020. Nello scorso campionato è stato uno dei giocatori di rotazione che ha fatto parte della rosa dell'Empoli di Dionisi promosso in Serie A con 19 presenze in Serie B e 3 in Coppa Italia: in questa stagione però non ha mai trovato spazio. Il centrocampista, nato a Poggibonsi, arriva al Palermo in prestito con diritto di riscatto e sarà a disposizione di Baldini già a partire dall'allenamento di domani.

A liberare lo slot nella rosa per l'ingaggio di Damiani alla fine sarà Alberto Almici, assente ieri nell'amichevole contro Marineo. Il terzino di Lovere infatti pare ormai in dirittura d'arrivo per firmare con la Spal, squadra alla quale era stato accostato già nelle scorse settimane. Arrivato in rosanero nell'ottobre del 2020 in questa stagione Almici non si è espresso sui livelli che ci si attendevano anche a causa dell'infortunio al retto femorale patito a inizio ottobre. La curiosità di capire se con Baldini si sarebbe potuto ritrovare giocando nel ruolo, sicuramente a lui più congeniale, di terzino in una linea a quattro resterà senza risposta. A questo punto sono in rialzo le quotazioni di Masimiliano Doda che nel giro di poche settimane è passato da possibile partente per via delle frizioni con Filippi a prima opzione nel ruolo.