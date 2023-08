Palermo, Corini e gli ultimi giorni di mercato: "Sono fiducioso, c'è la volontà di perfezionare alcuni colpi"

Un test che ha dato indicazioni positive ad Eugenio Corini, una sgambatura utile per non perdere il ritmo partita ed intensificare la preparazione in vista della trasferta di Reggio Emilia. Dopo la vittoria nell'amichevole giocata al Renzo Barbera contro il Melita e vinta per 5-1, Eugenio Corini si è soffermato in sala stampa sulla prestazione dei suoi che hanno riabbracciato il pubblico del Barbera dopo più di tre mesi.

"Oggi - ha detto Corini - volevamo presentare i ragazzi alla gente di Palermo. Qualche errore in fase di non possesso l’abbiamo commesso. Nella ripresa c'è stato più equilibrio da parte nostra, loro sono calati un po' e abbiamo avuto maggiore campo per attaccare. L'idea era quella di fare una sgambata e salutare il nostro pubblico. Abbiamo calciato spesso verso la porta, dobbiamo essere bravi ad attaccare gli avversari alle spalle. Ho voluto provare Mancuso dall'inizio con Brunori, per testare le sue attitudini".

Dal primo minuto si è visto anche il nuovo acquisto, Kristoffer Lund, che ha corso sulla sinistra ed offerto buoni spunti tecnici. "Lund è un ragazzo che ha ottime doti atletiche e buone qualità tecniche - ha precisato il Genio - ha sofferto un po’ il cambio di temperatura. Deve adattarsi al nostro modo di lavorare ma è un ottimo acquisto, con le caratteristiche che cercavamo. Lucioni e Ceccaroni coppia centrale dall'inizio? Mi sono piaciuti, sono calciatori che sanno leggere bene tempi e spazi e riescono anche a cucire gioco. Pubblico? Diecimila persone, a fine agosto, di giovedì sera è un qualcosa che solo Palermo riesce a fare. Dovremo impegnarci al massimo per regalare ai nostri tifosi grandi soddisfazioni".

Chiusura dedicata al mercato, saranno giorni caldi ed importanti per la società di viale del Fante, intenzionata a migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Corini. "Mi aspetto qualcosa dagli ultimi giorni di calciomercato, vedrete le operazioni che la società perfezionerà: sono convinto che quello che serve riusciremo a concretizzarlo. Attendo con fiducia che certe situazioni vengano definite perché c’è la volontà di farle. Con la società c'è piena condivisione e sintonia per quanto riguarda il mercato. Saric in uscita? E' una trattativa in corso - ha detto Corini - ha avuto la chance di avere un miglioramento economico e di giocare nella serie A turca: vedremo se si finalizzerà questa operazione, eventualmente colmeremo il vuoto lasciato".