Palermo, pokerissimo al Melita nell'amichevole del Barbera: Soleri mette a segno una doppietta

Il Palermo riabbraccia il pubblico del Renzo Barbera, dopo più di tre mesi dall’ultima apparizione: lo scorso 19 maggio i rosanero fallirono l’accesso ai playoff nell’ultima gara di campionato contro il Brescia. L’amichevole contro il Melita, club maltese di St. Julian’s di seconda divisione, termina 5-1: in gol Brunori, Soleri (doppietta), Di Mariano e Valente; per gli ospiti bella rete su punizione di Motta. Quasi diecimila gli spettatori presenti sugli spalti (9.769) in una notte afosa e umida di fine agosto.

La formazione iniziale

Nel primo tempo i rosanero creano diverse occasioni realizzano soltanto un gol con Brunori. Due quelli annullati per offside. Nella ripresa, dopo dieci cambi, la squadra di Corini accelera la manovra e schiaccia gli avversari nella loro metà campo siglando tre reti. Corini schiera in campo l’ultimo arrivato Lund dal primo minuto, sulla corsia di sinistra; Segre preferito a Vasic in mezzo con Stulac e Gomes, in avanti Insigne, Brunori e Mancuso. In panchina anche due ragazzi della Primavera classe 2006: il centrocampista Giovanni D'Acquisto e il difensore Giuseppe Scaglione.

I padroni di casa sbloccano subito il match al 12’, gran bel gol di Brunori: il capitano rosanero riceve da Insigne e con un tiro a giro mette il pallone all’incrocio. Gli uomini di Corini lavorano sull’ampiezza di gioco con Insigne e Mancuso larghi sugli esterni, mentre il nuovo arrivato Lund corre e si propone con discreta padronanza. Alla mezz’ora Insigne pesca benissimo Brunori in area, rimbalzo e tiro fortissimo che si infrange sulla parte alta della traversa. Al 38’ rete annullata al Palermo per fuorigioco: la palla era terminata in porta dopo la deviazione in area di Motta, ma prima c’era stato il tocco di Mancuso in offside.

Due minuti dopo altro gol segnato in presunto fuorigioco dai rosanero, questa volta firmato da Insigne, pescato in profondità da un assist delizioso di Brunori. Poco prima della fine della prima frazione di gioco bell’azione del Melita che sfiora il pari: Penha da Costa conclude verso la porta rosanero ma Pigliacelli è attento e respinge. Si va negli spogliatoi sul parziale di 1-0, per Corini indicazioni positive dai terzini: Lund e Buttaro hanno sgasato per tutto il primo tempo, fornendo sempre soluzioni di appoggio e sovrapposizioni ai compagni.

I dieci cambi della ripresa

All’inizio del secondo tempo Corini cambia tutti tranne Segre. Dentro Desplanches, Graves, Marconi, Nedelcearu, Mateju, Damiani, Vasic, Valente, Di Mariano e Soleri. Nei maltesi Nick Cutajar rileva Galea in mezzo al campo e Caruana entra al posto del portiere Mizzi. Al 52’ il 2-0 rosanero: pennellata perfetta su punizione da circa 25 metri di Di Mariano, Caruana rimane fermo. Poco dopo è Soleri a firmare il tris con una zampata vincente dopo un errore della difesa maltese in area di rigore. Due minuti dopo è lo stesso Soleri a staccare di testa in area, palla che si infrange sulla traversa.

Al 66’, però, il numero 27 trova l’altra gioia: poker firmato dal calciatore romano, che taglia bene in area sul filtrante di Valente e con un destro angolato batte ancora il portiere avversario. Al 78’ è Valente ad esultare per il 5-0 rosanero: doppio passo al limite dell’area e tiro mancino potente che termina sotto la traversa. All’82’ gran bel gol di Motta su calcio di punizione: destro ad incrociare potente che trafigge Desplanches. Applausi di grande sportività da parte del pubblico rosanero. Ad un minuto dalla fine dentro i due primavera D'Acquisto e Scaglione e anche Nespola tra i pali, out Segre, Mateju e Desplanches.

Tabellino e pagelle

Palermo (4-3-3): Pigliacelli 6 (46’ Desplanches 6, 89' Nespola sv); Buttaro 6,5 (46’ Graves 6), Lucioni 6 (46’ Nedelcearu 6), Ceccaroni 6 (46’ Marconi 6), Lund 6,5 (46’ Mateju 6, 89' Scaglione sv); Gomes 6 (46’ Vasic 6), Stulac 6 (46’ Damiani 6), Segre 6 (89' D'Acquisto sv); Mancuso 6 (46’ Di Mariano 6,5), Brunori 6,5 (46’ Soleri 6,5), Insigne 6 (46’ Valente 6). Allenatore: Corini.

Melita (4-4-2): Mizzi 6 (46’ Caruana 5,5); Attard 6 (74’ Sladden 6), Motta 6,5 (85’ Agius sv) Abela 6, Barone 5,5 (84’ Galea sv); Mohnani 6 (80’ Vella sv), Debattista 5,5 (60’ Portelli 6), Galea 6 (46’ Cutajar 6), Borg Olivier 6 (84’ Sammut sv); Martinez Perlaza 5,5 (70’ Bharwuani 6), Penha Da Costa 5,5 (66’ Yepez Morlets 6). Allenatore: Mizzi.

Arbitro: Ramondino (Palermo).

Reti: 12’ Brunori, 52’ Di Mariano, 58’ Soleri, 66’ Soleri, 78’ Valente, 82’ Motta.