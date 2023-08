Il Palermo riabbraccia il suo pubblico: il 24 agosto amichevole con una squadra della B maltese

In attesa del debutto in campionato, tra due giorni si giocherà a Bari, il Palermo pianifica anche l'ultima amichevole estiva. Giovedì 24 agosto alle 20.30 i ragazzi di Corini disputeranno allo stadio Renzo Barbera una partita amichevole con la squadra Melita F.C., che milita nella seconda divisione maltese. La squadra rosanero torna così al Barbera per la prima volta dopo oltre tre mesi dall’ultima partita casalinga dello scorso campionato di Serie B, e riabbraccia il suo pubblico nella propria casa.

La partita infatti sarà aperta a tutti nei settori tribuna coperta e Curva Nord, gratuitamente per gli abbonati della stagione 2023/2024 e con un biglietto a tariffa unica di 6 euro per i non abbonati, che solo comprando il biglietto contribuiranno al progetto solidale già legato alla campagna abbonamenti. "Tutto il guadagno della partita - spiegano dalla società - sarà infatti destinato al progetto “Vivere per sognare” dell’Associazione Giovani 2017 3P Onlus in collaborazione con il charity partner del club Maredolce Onlus: i tifosi del Palermo “adottano” così studenti palermitani in condizioni sociali e familiari difficili, consentendo loro di continuare gli studi dopo le scuole medie, grazie a speciali borse di studio al merito scolastico che permetteranno di acquistare libri di testo e materiale didattico e sostenere i costi del percorso scolastico".

Il titolo d’ingresso alla partita varrà come un buono per il 10% di sconto sull’acquisto delle nuove maglie 2023/2024 allo store dello stadio Renzo Barbera, da utilizzare entro il 31 dicembre. Tra i possessori del biglietto di ingresso alla partita, il 21 agosto saranno inoltre estratti a sorte 20 fortunati che potranno tirare un calcio di rigore sotto la curva nord durante l’intervallo.

I biglietti, con scelta libera del posto, saranno disponibili a partire dalle ore 17.00 del 16 agosto, e fino alle ore 20.29 del giorno gara giovedì 24 agosto, secondo diverse modalità:

Non abbonati (al costo di 6 euro, acquistabili online su Vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket sul territorio).

Abbonati 2023/2024

Omaggio nominativo da riscattare:

online autonomamente, se abbonati entro il 15/08/2023 e se già in possesso della tessera 2023/24, scegliendo in fase di acquisto la tariffa "omaggio" ed inserendo il "sigillo fiscale" della propria tessera abbonamento quando verrà richiesto il "codice coupon".

online autonomamente, se abbonati entro il 15/08/2023 e se sottoscrittori di un abbonamento con fidelity card, scegliendo in fase di acquisto la tariffa "omaggio" ed inserendo il "numero fidelity" quando verrà richiesto il "codice coupon".

fisicamente presso il botteghino sud (no punti vendita Vivaticket) presentando la prova d’acquisto dell’abbonamento stagionale se sottoscritto dopo il 15/08/2023 ed entro le ore 11.00 del 24/08/2023 (e per chi non ha ancora ritirato la tessera).

Il botteghino sud, già attivo per la consegna delle tessere abbonamento, comincerà la consegna dei biglietti omaggio agli abbonati alle ore 10 di venerdì 18 agosto e seguirà i seguenti orari:

Lunedì - Venerdì 10.00-18.00 orario continuato

Sabato 10.00-13.00

Giovedì 24 agosto 10.00-16.00 orario continuato

Le persone disabili ed eventuali accompagnatori potranno inoltrare apposita richiesta di accredito secondo le modalità già previste per il campionato (consultabili qui) entro e non oltre le ore 12 di sabato 19 agosto.