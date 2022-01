Palermo e Oratorio San Ciro e Giorgio insieme giovedì per un allenamento a Marineo

In vista della ripartenza del campionato, il Palermo di Silvio Baldini (che sta gradualmente ritrovando i suoi effettivi dopo il focolaio Covid sviluppatosi in seno alla squadra i primi giorni di questo mese) comincia la preparazione in vista del match contro il Catanzaro al Ceravolo. Tra le tappe che porteranno allo scontro diretto in programma lunedì prossimo alle 21 ci sarà un allenamento giovedì pomeriggio tra i rosanero e i giocatori dell'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo, squadra rivelazione del girone A di Eccellenza siciliana e anch'essa prossima al ritorno in campo.

A dare l'annuncio è stata proprio la società biancorossa, i cui vertici la settimana scorsa, a Marineo, si erano incontrati proprio con il tecnico rosanero sabato scorso. Per la prima volta la squadra rosanero si reca nel piccolo comune palermitano. Per i ragazzi di mister Tumminia un'occasione interessante per approcciare ad una seconda parte di stagione intensa nella quale ci sarà anche la rincorsa alla Coppa Italia di categoria.