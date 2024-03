Palermo, amichevole in famiglia durante la sosta: al Barbera arrivano i belgi del Lommel

Il Lommel, club appartenente alla famiglia del City Football Group, sarà ospite del Palermo dal 21 al 23 marzo. La squadra belga si allenerà al Palermo Cfa di Torretta, in alternanza con la formazione rosanero. Sabato 23 marzo alle 14 allo stadio Renzo Barbera è in programma una gara amichevole tra le due squadre. I biglietti per il match saranno in vendita da lunedì 18 marzo (tutte le informazioni saranno comunicate nei prossimi giorni sul portale ufficiale del club rosanero).

La squadra di Corini, dunque, durante la sosta per le Nazionali affronterà in amichevole il Lommel: un modo per non perdere il ritmo partita in vista della ripresa, in programma il 1° aprile a Pisa in trasferta.