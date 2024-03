L'amichevole del Palermo coi "cugini" del Lommel finisce 2-1: Di Francesco e Gomes firmano la vittoria

Il Palermo supera 2-1 al Barbera il Lommel, squadra belga di seconda serie che fa parte della "galassia" del City Group. Un'amichevole che arriva dopo la disastrosa partita con il Venezia per saggiare la condizione dei rosanero. La squadra di Corini, che ripropone il modulo 4-2-3-1 (niente difesa a tre), vince grazie alle reti dei subentrati Di Francesco e Gomes e nel finale, con la difesa affidata ai giovani della Primavera, subisce il gol degli ospiti con Fatah. Tra le note positive proprio Di Francesco e la verve di Traorè, ma la gara da un punto di vista tattico non offre tanti spunti.

Primo tempo senza grandi emozioni che si conclude 0-0: unico "squillo" la zampata di Marconi, che sugli sviluppi di un calcio di punizione va in rete ma viene pescato in fuorigioco. Al rientro in campo in porta per i rosanero c’è Kanuric, dentro anche Mancuso e Di Francesco al posto di Henderson e Di Mariano. Al centro dell’attacco resta Soleri. Il risultato si sblocca al 52′ proprio con una conclusione del neo entrato Di Francesco. La partita scivola via con una girandola di cambi. Al 75′ è ancora un subentrato a fare gol: si tratta di Gomes, che con un gran tiro a giro mette la palla sotto l’incrocio. Nell’ultimo quarto d’ora spazio anche per capitan Brunori, che rileva Soleri. All'80' il palo nega la gioia del gol al capitano.

Nel finale spazio ai giovani della Primavera, coi baby rosanero che nei minuti di recupero subiscono il gol degli ospiti con una conclusione di Fatah, lasciato colpevolmente solo. Finisce così l’amichevole tra Palermo e i "cugini" del Lommel, test in vista del ritorno in campo contro il Pisa programmato a Pasquetta.