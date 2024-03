Palermo, sabato l’amichevole col Lommel: Corini a Torretta prova la difesa a 3

Sabato pomeriggio il Palermo di Eugenio Corini affronterà, in amichevole, al Renzo Barbera i belgi del Lommel. L’impegno contro la squadra della famiglia del City Group è in programma alle 14. Un test per non perdere il ritmo partita durante la sosta e preparare al meglio la trasferta di Pasquetta contro il Pisa. Potrebbe anche essere l’occasione per vedere nuove varianti tattiche: lo stesso Corini, dopo la debacle interna contro il Venezia, non ha escluso modifiche al modulo.

Nella seduta mattutina odierna a Torretta, nell’ambito delle varie esercitazioni tattiche, l’allenatore rosanero ha anche provato un 3-4-2-1. Il modulo è già andato in scena, per la verità, nello sfortunato match del Barbera contro il Catanzaro dello scorso 1° dicembre (i calabresi dominarono vincendo 2-1).

Graves, Ceccaroni, Marconi hanno composto il trio; Di Mariano largo a destra, Coulibaly e Segre centrali, Aurelio a sinistra; Traorè e Di Francesco a supporto di Mancuso. Diakitè ha svolto un differenziato in campo, non lavorando con il resto dei compagni. Non hanno lavorato in gruppo nemmeno gli infortunati Lucioni, Ranocchia e Insigne.