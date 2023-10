Palermo, Mancuso volta pagina e pensa già alla Samp: "E' in questi momenti che si vede l'unità del gruppo"

Leonardo Mancuso, attaccante rosanero, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale all’indomani della sconfitta contro il Lecco. Il numero 7 non ha nascosto tutta l’amarezza del gruppo per il ko subito ma si è già proiettato verso il match di sabato pomeriggio contro la Sampdoria.

“Con il Lecco è stata una sconfitta che lascia l’amaro in bocca - ha detto Mancuso - del resto come tutte le sconfitte. Spesso dai passi falsi si impara tanto, noi dobbiamo essere bravi a prendere gli spunti positivi per migliorare. E' stata una partita giocata a viso aperto, sia da parte nostra che loro. Abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio ma loro sono stati più bravi a capitalizzare. Sappiamo in cosa dobbiamo migliorare. E' importante che tutti diano il proprio contributo, sia i giovani che i più esperti. Dopo la partita abbiamo avuto un confronto tutti insieme in mezzo al campo col mister, è da questi momenti che si vede l’unione del gruppo e riusciremo a rialzarci. Dispiace per i tifosi, ieri sono venuti in tanto: stiamo già pensando al futuro per ridare in futuro le gioie che meritano“.

Il focus è già sulla prossima partita, a Marassi contro la Sampdoria: "C’è poco tempo per elaborare - ha aggiunto Mancuso - sabato si gioca con la Sampdoria che è una squadra forte ma noi dobbiamo guardare in casa nostra, ci prepareremo al meglio. In trasferta abbiamo finora raccolto tanti punti, l’idea è quella di continuare a farlo. Sono contento di questo inizio di stagione, sto cercando di mettermi a disposizione della squadra e lo farò sino alla fine. A Torretta ci sono tutte le condizioni per fare bene, abbiamo la possibilità di stare di più insieme e questo è importante. Vivo al mare, a Mondello: mi piace fare passeggiate e devo dire che mi trovo benissimo".