Domani pomeriggio, nuovamente al Renzo Barbera, il Palermo di Eugenio Corini affronterà il Lecco. Contro la formazione lombarda, ultima in classifica, è vietato steccare.

L’impegno, tuttavia, è più insidioso di quanto si possa pensare: martedì sera, infatti, la formazione di Bonazzoli (arrivato a metà ottobre al posto di Luciano Foschi) ha battuto il Pisa in trasferta. Un successo che ha dato grande entusiasmo ai lombardi, che giocheranno senza paura a Palermo. Del resto, non hanno niente da perdere. Il Palermo, invece, ha moltissimo da perdere: un passo falso rischierebbe di “disturbare” un ambiente che cerca sempre più entusiasmo.

In conferenza stampa, alla vigilia, Eugenio Corini è tornato su alcuni errori commessi contro lo Spezia e ha dato alcune indicazioni sulla formazione che potrebbe partire dall'inizio. Il Genio ha dichiarato che parlerà con il capitano Brunori, che ha saltato la rifinitura odierna a causa del lutto familiare che lo ha colpito, per capire se è in grado di partire dall'inizio o meno. Eventualmente sarà Soleri a prendere il posto del numero 9.

"Penso che a volte siamo stati un po' precipitosi con lo Spezia - ha esordito Corini - potevamo sviluppare con un tempo in più, ma anche vedendo la partita avevo la sensazione di un match di livello dove complessivamente abbiamo creato più di loro. Avevamo consapevolezza di affrontare un club di livello e abbiamo fatto la prestazione prendendo un gol particolare. Anche sul 2-0, e il loro gol poteva essere una mazzata, la squadra ha spinto. Matteo ha avuto un lutto grave e ha saltato la rifinitura, oggi aveva un permesso per il funerale della nonna. Parlerò col ragazzo, stasera o domani, e prenderò una decisione. Vediamo come reagirà, ma lui ha una tempra forte".

I dubbi di formazione di Corini riguardano soprattutto il centrocampo. In difesa non ci sarà ballottaggio tra Lund e Aurelio: Corini ha chiarito che Aurelio sta gestendo un piccolo problemino e dunque sarà lo statunitense a partire titolare.

"Giuseppe sta gestendo un piccolo problemino, di conseguenza lo stiamo monitorando. Lui ci garantisce sempre un’accelerata ma l’idea è quella di partire con Lund", ha precisato Corini.

In mezzo Stulac è confermatissimo, dopo la splendida punizione che ha regalato il pari contro lo Spezia al 104'. Con lui dovrebbe essere confermato Claudio Gomes, autore di una buona prova. L'altra maglia viene contesa da Segre, Henderson e Vasic. In rialzo proprio le quotazioni del calciatore ex Padova: i suoi strappi potrebbero rivelarsi preziosi sin dall'inizio, contro una squadra che tende a fare parecchia densità in mezzo al campo. In avanti Insigne dovrebbe essere confermato sulla destra, anche se qualche chance di giocare dal primo minuto ce l'ha anche Mancuso. Di Francesco confermato sull'altra corsia, in avanti come detto dubbio Brunori-Soleri.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Francesco.

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Galli, Crociata; Buso, Novakovich, Giudici.

Qui Lecco

Alle 14 la squadra di Bonazzoli è partita in direzione Palermo con circa 200 tifosi al seguito. Il tecnico bluceleste non avrà a disposizione Guglielmotti e Di Stefano, ma recupera Marrone e Bianconi. “Sappiamo di affrontare una squadra che lotterà fino alla fine per vincere il campionato – ha dichiarato Bonazzoli - o arrivare quantomeno terza. La gara è stimolante, troviamo una delle tre squadre più forti in uno stadio particolare e con oltre ventimila persone. Noi veniamo da una vittoria importantissima e sofferta, che ci ha dato morale e fiducia nei nostri mezzi. Giocheremo senza paura”.

Statistiche, precedenti e curiosità

Sono 14 i precedenti totali nella storia tra Palermo e Lecco: 4 le vittorie rosanero, 3 pareggi e 7 successi dei lombardi. L’ultima vittoria rosanero contro il Lecco risale al 1961. L’ultimo match venne giocato nel 1968: Palermo-Lecco 0-1, gol di Nello Saltutti. Il Lecco è ultimo in classifica con 4 punti, tutti ottenuti fuori casa. La vittoria contro il Pisa ha scacciato la crisi determinata da 4 sconfitte consecutive. Per la prima volta il Lecco, in Toscana, ha segnato due reti fuori casa: si tratta di uno dei peggiori attacchi in trasferta del campionato.

Crociata è palermitano doc, cresciuto calcisticamente a San Cipirello: non ha mai vestito il rosanero ma è stato compagno di squadra di Stulac e Mancuso a Empoli.

Ionita ha già fatto male al Palermo: era l’ultimo anno di serie A, 2016/17, Palermo-Cagliari 1-3 con doppietta di Ionita (prima doppietta in serie A).

Il Palermo ha totalizzato 20 punti sinora: 7 in casa e 13 fuori. Il trend casalingo va, indubbiamente, invertito. Brunori cerca il primo gol al Barbera in questo campionato.

I rosanero hanno segnato 16 gol totali, di cui 3 nel primo tempo e 13 nella ripresa. In particolare, la squadra di Corini vanta un primato nei titoli di coda dei match: 7 gol siglati nei minuti finali, di cui 5 oltre il novantesimo.

A proposito di Vasic: è un ex di turno (ha giocato al Lecco, in prestito dal Padova, nella seconda parte della stagione 2021-22 con uno score di 13 presenze e nessun gol) e nello scorso campionato di C ha segnato con la maglia del Padova proprio contro il Lecco in occasione del match casalingo vinto 3-1 e datato 16 aprile 2023. Palermo-Lecco è anche la sfida tra le vincenti delle ultime due edizioni dei playoff di C.