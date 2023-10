Il Palermo si lecca le ferite, Corini: "Abbiamo tirato tantissimo, c'è grande delusione"

Una sconfitta che fa rumore, certamente inaspettata, contro un avversario che con intelligenza ha creato non pochi problemi agli uomini di Eugenio Corini. Il Lecco ha sbancato il Renzo Barbera, guastando l'umore dello spogliatoio rosanero. A fine partita, in sala stampa, hanno commentato il match Fabio Lucioni ed il tecnico Eugenio Corini. L'allenatore è apparso molto deluso e rammaricato per una partita dalla quale si attendeva un finale ben diverso, il difensore centrale da vero leader ha chiesto al gruppo di rialzarsi immediatamente e ripartire in vista della gara di Marassi contro la Sampdoria.

"Una sconfitta in casa è sempre un risultato negativo - ha esordito Lucioni - è inutile dire qualcosa di diverso. Abbiamo avuto un buon possesso palla, creato molto ma concretizzato poco. Adesso prepareremo una partita importante, contro una squadra che era partita come favorita ma che presenta al momento difficoltà oggettive. Ci aspetteranno con il coltello tra i denti, come tutti: giocare contro il Palermo richiede sempre un qualcosa in più. Tutte le squadre contro di noi si difendono compatte e ripartono, dobbiamo essere più scaltri e furbi e non subire dei gol che sono evitabili".

Il Lecco ha messo in difficoltà la difesa rosanero con ripartenze rapide ed efficaci: su questo aspetto è tornato Lucioni, anche se il calciatore umbro vuole prendersi del tempo per rivedere tutto.

"Voglio rivedere le azioni meglio - ha precisato Lucioni - dal campo hai una percezione diversa delle cose. Parlare a caldo comporterebbe dire delle cose inesatte. Rivedremo tutto con il mister, quando giochiamo in casa sicuramente vogliamo imporre il nostro gioco. Spesso questo ci porta a sbilanciarci, dobbiamo ritrovare un necessario equilibrio. Siamo stati un po’ sfortunati, abbiamo colpito due traverse e il portiere avversario è stato bravo. C'è stato anche un salvataggio sulla linea a portiere battuto. Noi lavoriamo al massimo tutti i giorni, questo è un campionato dove a volte non si ottiene il risultato sperato: che questa sconfitta ci serva da lezione per crescere ulteriormente. Credo che la nostra squadra, a livello di approccio, abbia sempre cercato di imporre il proprio ritmo e il proprio gioco. Non giochiamo contro delle sagome, questo sport prevede anche degli avversari: alcune sconfitte possono farti maturare e crescere. Sappiamo dove vogliamo arrivare, non ci risparmiamo mai: seguiamo in toto l’allenatore e siamo tutti a sua disposizione. Io credo che la forza di un gruppo sia negli otto uomini che giocano meno, perché alzano il livello dell’allenamento quotidiano. Chiunque gioca qui dà il meglio, lotta e cerca di raggiungere la vittoria. Siamo tutti rammaricati - ha concluso Lucioni - da domani ci rimettiamo a lavoro perché ci aspetta un percorso lungo: solo l’unità di intenti e la voglia ti consentono di raggiungere determinati obiettivi".

In sala stampa anche Eugenio Corini: il tecnico rosanero non ha nascosto tutto il proprio rammarico per il risultato odierno.

"Tatticamente siamo ripartiti dagli ultimi 30 minuti contro lo Spezia - ha esordito Corini - con un 4-4-2 che ci consentiva di gestire la loro densità in mezzo al campo. C’è grande delusione, avevamo piena consapevolezza che la gara ci avrebbe potuto portare in zona promozione diretta. Potevamo e dovevamo fare meglio, nella ripresa loro erano molto bassi ed è diventato molto difficile per noi trovare gli spazi giusti. Poteva essere una partita di straordinaria importanza, c’è grande dispiacere nello spogliatoio. Andremo a Genova per fare una grande partita, in uno stadio importante".

L'allenatore torna poi sulle tante occasioni create ma alla squadra è mancato cinismo e concretezza: "Abbiamo tirato tantissimo - ha precisato Corini - ma oggi parlare di dati è stucchevole. Non vincere oggi mi fa male ma devo accettarlo, serve lavorare al meglio per ripartire subito. Potevamo leggere meglio alcune situazioni soprattutto nel primo tempo, ne siamo consapevoli. Attaccare una difesa bassa comporta lasciare alcuni spazi liberi, loro ne hanno approfittato. Vasic? Era lui oggi il punto di equilibrio, le sue condizioni sono da valutare: oltre alla botta ha sentito anche tirare il muscolo".