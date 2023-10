Palermo-Lecco, la questura avverte i tifosi: "Arrivate in anticipo, previsti accurati controlli"

Grande attesa per Palermo-Lecco, match in programma domani pomeriggio allo stadio Barbera che potrebbe lanciare ancora di più i rosanero nella corsa promozione. In vista della partita (fischio di inizio fissato per 16.15) che farà registrare ancora una volta un notevole numero di spettatori, la Questura di Palermo ha diramato - attraverso una nota - "indicazioni e informazioni funzionali all’ordinato afflusso degli spettatori all’interno dell’impianto sportivo".

"L'accesso dei tifosi - dicono dagli uffici della polizia - sarà consentito a partire dalle 13.45. Consigliamo agli spettatori di arrivare nei pressi dell’area dello stadio per tempo e con buon margine di anticipo rispetto all’orario di inizio dell’incontro. Saranno, inoltre, effettuati accurati controlli dei titoli di ingresso all’impianto sportivo. Particolare attenzione sarà dedicata all’area del prefiltraggio".

Dalla questura concludono così: "Segnaliamo che, chiunque si trovasse all’interno dell’area riservata, verrà invitato ad uscirne".