Tonfo del Palermo, i rosanero crollano al Renzo Barbera: il Lecco passa 2-1

Era vietato sbagliare, serviva una risposta dopo la prestazione della scorsa settimana contro lo Spezia che comunque aveva mosso la classifica: il Palermo crolla clamorosamente al Renzo Barbera contro il Lecco, 1-2 dopo novanta minuti nei quali la squadra di Corini ha manifestato i fantasmi del passato. Manovra lenta, squadra lenta: ne ha approfittato la formazione di Bonazzoli, che in ripartenza è stata micidiale. Del palermitano Crociata e di Sersanti le reti per gli ospiti, di Brunori il rigore al 95' che ha dimezzato lo svantaggio.

Un ko che indubbiamente fa riflettere, soprattutto per come è maturato: se contro lo Spezia, sotto di due gol, la squadra di Corini aveva reagito con lucidità, oggi i rosanero non sono riusciti ad essere brillanti in zona d'attacco. La manovra offensiva, infatti, è apparsa confusionaria e anche prevedibile. C'è stata, comunque, anche parecchia sfortuna: due traverse, con Stulac e Soleri, hanno negato l'urlo del gol ai venticinquemila del Barbera. Ma, di certo, non possono essere riconosciute attenuanti al Palermo.

Le scelte iniziali

Corini schiera Vasic titolare a centrocampo, con Stulac e Claudio Gomes. In avanti Soleri rileva Brunori, che aveva saltato la rifinitura per presenziare al funerale della nonna: il numero 27 rosanero è anche capitano. Con lui ci sono Di Francesco e Mancuso, quest’ultimo preferito ad Insigne. I rosanero partono subito fortissimo, scambi rapidi e sovrapposizioni sulle fasce: dopo nemmeno due minuti è Mancuso a mettere paura a Melgrati, servito bene da Lund. Il Lecco, però, passa alla prima azione: al 7' è il palermitano Crociata, lasciato tutto solo sul secondo palo, a battere Pigliacelli con un tiro preciso da distanza ravvicinata. Bello il cross di Lepore che taglia la difesa rosanero in due: grave disattenzione del reparto.

La reazione dei padroni di casa arriva con un destro secco di Stulac, respinto dai pugni di Melgrati. Il Lecco gioca di rimessa, il Palermo comincia a trovare meno spazi e i disimpegni iniziano ad essere imprecisi: un copione al quale, in casa, i tifosi hanno spesso assistito. Al 33’ ci prova Vasic ma il suo mancino è impreciso. L'ex Padova, peraltro, rimane infortunato e al suo posto entra Henderson. Al 37' Soleri sfiora il pari: il capitano si gira bene in area sugli sviluppi di calcio d'angolo ma Crociata nega incredibilmente la rete salvando sulla linea. Al 41' il clamoroso raddoppio del Lecco: è Sersanti a trovare il guizzo vincente su assist di Ionita. Anche in questo caso, difesa piuttosto disattenta e gioco facile per il Lecco. Un minuto dopo la squadra di Corini prova a scuotersi: traversa su punizione di Stulac, Melgrati respinge sul legno la bella conclusione del numero 6 rosanero. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 0-2 in favore del Lecco: la squadra di Bonazzoli è stata cinica e concreta, quella di Corini confusionaria e poco lucida. I rosanero, inoltre, hanno faticato dal punto di vista atletico: i calciatori avversari hanno avuto più gamba e maggiore freschezza.

I cambi del secondo tempo, la sostanza non cambia

Ad avvio ripresa Corini inserisce Graves al posto di Mateju: il ceco è apparso in difficoltà ed era stato ammonito nelle battute finali della prima frazione. Al 50' ci prova Mancuso, la sua zampata termina alta sopra la traversa. Poco dopo traversa di Soleri di testa su cross di Di Francesco, la squadra di Corini non è di certo fortunata: la porta di Melgrati sembra stregata, seconda traversa di giornata per i rosanero. Corini sostituisce Mancuso e Di Francesco, dentro Brunori e Insigne. Il giro palla rosanero non è fluido, la squadra non trova varchi e la manovra appare prevedibile. All'82' ci prova Insigne col tiro a giro, conclusione larga alla destra di Melgrati. Poco dopo è lo stesso numero 11 rosanero a riprovarci, ma la palla termina nel settore ospiti. A cinque dalla fine altra conclusione, stavolta di Henderson: cambia l’interprete, non l’esecuzione.

Nel primo minuto di recupero i rosanero accorciano con Brunori ma il tocco del numero 9 avviene col braccio e dunque il direttore di gara annulla tutto. C'era anche una posizione irregolare di Soleri quando l'azione è cominciata. Poco dopo, però, calcio di rigore per i rosanero: tocco col braccio di Bianconi e tiro dal dischetto. Dagli undici metri va Brunori che non sbaglia. Nei secondi finali non accade più nulla, il Lecco firma l’impresa.

Tabellino e pagelle

Palermo (4-3-3): Pigliacelli 5,5; Mateju 5 (46' Graves 5), Lucioni 5,5, Ceccaroni 5, Lund 5,5 (74' Aurelio 5,5); Vasic 5,5 (35' Henderson 5,5), Stulac 6, Gomes 5,5; Mancuso 5,5 (55' Brunori 6), Di Francesco 5,5 (55' Insigne 5), Soleri 6. Allenatore: Corini 5.

Lecco (4-3-1-2): Melgrati 6,5; Lepore 6,5 (66’ Lemmens 6), Celjak 6, Bianconi 5,5, Caporale 5,5; Ionita 6,5, Galli 6 (62’ Giudici 6), Crociata 7,5 (79’ Degli Innocenti sv); Sersanti 7; Buso 6 (62’ Tenkorang 6), Novakovich 6 (79’ Eusepi sv). Allenatore: Bonazzoli 7.

Arbitro: Piccinini (Forlì) 6.

Reti: 7’ Crociata, 41’ Sersanti, 95’ Brunori.

Ammoniti: 14’ Celjak, 43’ Caporale, 49’ Mateju, 67’ Stulac.

Spettatori: 25.799 (13.196 biglietti emessi, 12.603 abbonati)