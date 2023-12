Palermo, l'infermeria si svuota: anche Vasic è recuperato per la sfida di Parma

Buone notizie per Eugenio Corini in vista della insidiosa trasferta di Parma: anche Alo Vasic è recuperato. Dopo il rientro di Insigne di ieri, guarito dalla lombalgia, oggi in gruppo anche l’ex calciatore del Padova. Vasic recupera pienamente dall’edema che era stato riscontato attorno ad una pregressa cicatrice nel retto femorale destro.

Il tecnico rosanero, dunque, potrà contare anche su due calciatori che sino a questo momento non sono riusciti a brillare. Coulibaly, che aveva saltato la gara contro il Catanzaro per una sindrome influenzale, si allena con il resto dei compagni già da martedì. Così come, lo scorso 5 dicembre, è tornato a disposizione anche Edoardo Soleri: l’attaccante romano rientra in tempo record dalla lesione miofasciale di primo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra.

Un recupero lampo, visto che dalle prime sensazioni si temeva che il giocatore potesse tornare in campo dopo la gara contro il Pisa. Ai box, dunque, resta soltanto Ceccaroni: da quanto filtra per lui serviranno ancora dieci giorni.

Recuperi molto importanti per Corini, che a Parma certamente dovrà invertire il trend delle ultime giornate. Non sarà facile contro la capolista, che ieri ha ben figurato in Coppa Italia contro la Fiorentina: i ducali sono stati eliminati ai calci di rigore dopo l’iniziale doppio vantaggio.

Il Palermo cerca risposte a Parma, l’esame però non è dei più facili: le buone notizie dall’infermeria potrebbero fornire diverse soluzioni all’allenatore.