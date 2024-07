Palermo, Marconi lascia dopo quattro stagioni: “Mi sono sentito in una vera famiglia”

Ivan Marconi ha lasciato il Palermo. Il difensore centrale, protagonista della promozione in serie B (il suo salvaggio incredibile sulla linea, nella finale di andata a Padova, contribuì in maniera decisiva alla vittoria finale) da oggi è svincolato. Il suo contratto non è stato rinnovato dal club di viale del Fante. E proprio la società rosanero, con un video emozionale sui social, ha salutato il calciatore ufficialmente. Per il calciatore quattro stagioni in rosanero, con 108 gare disputate e 4 gol realizzati.

Anche Marconi ha voluto dedicare un pensiero sulla sua avventura in rosanero attraverso il suo profilo Instagram: il centrale ha salutato i tifosi palermitani con un post. "Come tutte le cose belle nella vita hanno un loro inizio ed una fine e anche per me è arrivata l’ora dei saluti - si legge nel post -. Ringrazio tutte le persone con cui ho condiviso questi 4 anni incredibili. I mister, tutti i dirigenti che lavorano dietro le quinte, lo staff medico e fisioterapico, i magazzinieri ed i miei compagni di squadra con cui ho sofferto e gioito. Palermo mi ha dato la possibilità di conoscere persone straordinarie anche al di fuori del rettangolo verde di gioco".

"Un grazie particolare va da parte mia ai tifosi, incredibilmente passionali - scrive Marconi - il loro calore mi ha trasmesso emozioni uniche grazie alle quali mi sono sentito un giocatore realizzato. Palermo per me sei stata e sarai sempre una famiglia".