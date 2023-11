VIDEO | Lucioni già idolo dei tifosi: "Innamorato di Palermo, è come se giocassi da 10 anni con questa maglia"

Il difensore ai microfoni di PalermoToday: "Conquistare e giocare la serie A con il rosanero addosso sarebbe un sogno, ma facciamo un passo alla volta. Quella stagione a Lecce resta una ferita aperta per me e per Corini, abbiamo imparato tanto da quella esperienza..."