Ceccaroni e la prima gioia in rosanero: "Il gol è stato speciale, lo dedico a mia moglie"

Dalla sua rete è partita la rimonta contro il Sudtirol, il suo gol è arrivato nelle battute iniziali della ripresa ed è stato determinante per dare la scossa a tutta la squadra. Pietro Ceccaroni, difensore del Palermo, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club di viale del Fante. Dalla prima gioia in rosanero alla folta concorrenza in squadra, dalla voglia di recitare un ruolo da protagonisti in campionato ai suoi primi mesi a Palermo: il calciatore ligure ha affrontato diverse tematiche interessanti.

“Domenica l’apporto dei tifosi è stato fondamentale – ha esordito Ceccaroni – ci hanno spinto dall’inizio alla fine, soprattutto dopo lo svantaggio: il loro sostegno è stato determinante. Giocare di fronte a venticinquemila persone fa la differenza, questo è un pubblico da serie A. Personalmente in carriera non mi era mai capitato, è un’emozione unica. Il primo gol in rosanero è stato speciale, l’ho realizzato di fronte ai miei genitori che venivano al Barbera per la prima volta: lo dedico a loro e a mia moglie che è sempre presente. Dieci marcatori diversi in sette gare certifica come tutta la squadra sia protagonista: chi entra a partita in corso riesce a dare una mano importante, i giocatori forti cambiano le partite”.

I rosanero, prima della sosta, giocheranno in trasferta a Modena, dove è previsto un vero e proprio esodo: si va verso i tremila palermitani al Braglia. “Giocheremo un match importante a Modena – ha chiarito Ceccaroni – vogliamo chiudere bene questo ciclo di gare per arrivare al meglio alla sosta e compattarci ulteriormente. Il Modena si è rinforzato molto, ha cambiato allenatore e gioca un calcio propositivo: dovremo dare il massimo anche lì. Noi vogliamo restare nelle parti alte della classifica sino alla fine, vogliamo essere competitivi per la serie A. Per farlo, però, serve grande lavoro quotidiano. Il centro sportivo di Torretta? Un’arma in più, passiamo moltissimo tempo insieme e questo contribuisce a rendere più solido il gruppo. Per me è un posto unico in Italia, ti mette grande serenità: quando sarà concluso credo che sarà un quid in più per la società”.

Chiusura dedicata al suo ambientamento a Palermo: “Procede alla grande – ha concluso Ceccaroni - sono qui con mia moglie Federica: amiamo molto Mondello e il mare, la gente è molto calorosa”.