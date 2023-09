Palermo, per Insigne lesione di primo grado all'adduttore: probabili 2-3 settimane di stop

Roberto Insigne, uscito per infortunio al minuto 40 del match casalingo della scorsa settimana contro la Feralpisalò, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore, come comunicato dal club di viale del Fante, ha già iniziato il percorso fisioterapico ed il lavoro differenziato in palestra.

Nulla di particolarmente grave per il napoletano, che dovrebbe stare fuori 2-3- settimane: Corini spera di recuperarlo per la gara esterna contro il Venezia, in programma martedì 26 settembre alle ore 20:30. L'esterno offensivo dovrebbe, dunque, saltare le gare contro Ascoli (in trasferta) e Cosenza (al Barbera il prossimo 22 settembre). S

ui tempi di recupero, comunque, molto dipenderà dalle risposte che il calciatore fornirà: difficile, comunque, che lo staff sanitario rosanero possa rischiare di accelerare il rientro. Del resto, le alternative non mancano all'allenatore: Di Francesco, dunque, potrebbe giocare dal primo minuto nella trasferta di Ascoli.