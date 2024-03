Filippo Ranocchia ha avvertito, durante la gara di ieri pomeriggio contro il Lecco, un risentimento muscolare. Il giocatore è stato sostituito da Corini al 58’, con Coulibaly, proprio per non rischiare.

A fine partita, si è recato insieme al resto dei compagni verso il settore ospiti occupato dai tifosi rosanero, con una borsa del ghiaccio applicata sulla coscia destra. Questa mattina Ranocchia si è sottoposto a dei controlli che hanno appurato soltanto un lieve risentimento muscolare.

La sua presenza contro il Venezia non dovrebbe essere in dubbio ma le condizioni del calciatore verranno monitorate nei prossimi giorni. Filtra, comunque, ottimismo in casa rosanero: Corini dovrebbe poter contare sul numero 14 nella importante gara di venerdì sera contro i lagunari.