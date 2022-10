Palermo, preoccupazione per l'infortunio di Elia: dovrà ripetere gli esami, si teme un lungo stop

Salvatore Elia dovrà ripetere gli esami al ginocchio destro ai quali si è sottoposto. La presenza di edema e versamento articolare, infatti, non consente un'analisi globale dell'infortunio. Occorrerà, dunque, aspettare ancora prima di capire l'entità concreta di quanto accaduto. Il calciatore ha subito un trauma distorsivo nel match contro il Cittadella, a seguito del quale aveva abbandonato in barella il campo. C'è un po' di preoccupazione in casa rosanero, così come aveva dichiarato lo stesso Eugenio Corini al termine della sfida di domenica. C'è ansia perchè si teme un lungo stop per il numero 77 rosanero, che già aveva stretto i denti per giocare la partita contro i veneti, reduce da una settimana dove aveva svolto anche alcuni allenamenti differenziati.

Il calciatore, come comunicato dalla società rosanero, nei prossimi giorni verrà visitato anche dallo staff medico dell'Atalanta, società proprietaria del calciatore.

Elia aveva già rimediato un infortunio nel match del Renzo Barbera contro il Sudtirol, dello scorso 1° ottobre. Anche in quella circostanza il calciatore aveva rimediato una brutta distorsione. Fortunatamente gli esami svolti due giorni dopo avevano scongiurato lesioni meniscali e legamentose. La società si augura che, anche per questo infortunio, gli esami diano esito negativo. La speranza, infatti, è che non ci sia un interessamento dei legamenti: in questa denegata ipotesi il calciatore dovrebbe osservare un lungo stop.