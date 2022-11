Palermo, operato Elia: per lui la stagione è già finita

Oggi pomeriggio, a Roma a Villa Stuart, Salvatore Elia è stato sottoposto all'intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore aveva rimediato l'infortunio durante il match interno contro il Cittadella dello scorso 23 ottobre.

L’intervento, eseguito dal professor Mariani, è perfettamente riuscito: come comunicato dalla società, il calciatore inizierà a breve il percorso riabilitativo.

Almeno sei i mesi di stop previsti, poi dipenderà molto da come risponderà il ginocchio alla fase di riabilitazione. Come aveva anticipato anche Corini in conferenza stampa la scorsa settimana, difficile che il giocatore possa tornare a disposizione in questa stagione. Il campionato, infatti, termina da calendario il 19 maggio.