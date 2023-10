Palermo, lesione alla gamba destra per Coulibaly: il centrocampista salterà la gara con lo Spezia

Mamadou Coulibaly non sarà disponibile per la partita di lunedì sera contro lo Spezia al Renzo Barbera: il centrocampista senegalese ha riportato una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra.

Nella giornata di ieri la società di viale del Fante, all'interno del report quotidiano da Torretta, comunicava il risentimento muscolare avvertito dal calciatore nella giornata di domenica. Le indagini strumentali alle quali si è sottoposto oggi hanno certificato l'infortunio: probabili per lui almeno tre settimane di stop.

Corini, dunque, non potrà contare sull'apporto del centrocampista ma dovrebbe rivedersi, nell'elenco dei convocati, Francesco Di Mariano. Il calciatore palermitano, infatti, da ieri si allena con il resto del gruppo. Il numero dieci era fuori da fine settembre a causa di una lesione di primo grado all'adduttore lungo sinistro.

Nella mattinata di oggi, come riportato dalla nota del club, i rosanero hanno svolto attivazione, didattica difensiva e partite a campo ridotto. Lunedì sera, contro lo Spezia, il Palermo punta al poker di vittorie consecutive: un rendimento del genere si registrò in serie C con la guida tecnica di Silvio Baldini. La sosta, del resto, non è più un tabù visto che contro l'Ascoli i rosanero hanno interrotto questo incantesimo che li vedeva mai vincitori al rientro dopo la sosta.