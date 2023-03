Ahi Brunori, infortunio muscolare: ma la sosta aiuta il capitano, dovrebbe saltare solo il Modena

Non arrivano buone notizie dall'infermeria, soprattutto per quanto riguarda il capitano Matteo Brunori. Il numero nove rosanero ha rimediato una "distrazione muscolare di primo grado al semitendinoso della coscia destra", probabili due settimane di stop per lui, ma andrà valutato progressivamente. La sosta in programma, però, aiuta il capitano che potrebbe saltare solo il match casalingo contro il Modena. Al rientro, il 1° aprile contro il Parma, potrebbe essere a disposizione di Corini.

Allenamento pomeridiano intanto per il Palermo guidato da Eugenio Corini: i rosanero intensificano la preparazione in vista del match di venerdì sera contro il Modena. Anche Bettella resta ai box per una distrazione muscolare di primo grado all'inserzione del tendine del bicipite femorale sinistro. Orihuela si è sottoposto a indagini strumentali, che hanno mostrato una irritazione da sovraccarico su una pregressa cicatrice all'adduttore della coscia destra. Per Sala, infine, ematoma post contusivo da trauma diretto sul vasto esterno della coscia sinistra.

I quattro calciatori hanno proseguito il percorso fisioterapico. A Boccadifalco la squadra ha lavorato divisa in due gruppi: un gruppo ha svolto un lavoro di attivazione e mobilità, un lavoro intermittente e un circuito tecnico; un gruppo ha svolto un lavoro di attivazione e mobilità, un circuit training in palestra e cambi di direzione con tiri in porta. Lavoro differenziato programmato, invece, per Jeremie Broh e Francesco Di Mariano.