Palermo, quanti infortuni muscolari: viaggio nell'infermeria rosanero, sempre piena da agosto

Aurelio, Buttaro, Di Mariano, Insigne, Coulibaly, Vasic, Ceccaroni, Valente, Di Francesco, Soleri. È la “formazione” degli infortunati a causa di stop muscolari in casa Palermo. Dall’inizio del campionato, dieci calciatori ai box per lo stesso genere di problema. A questi nomi, poi, si aggiungono anche quelli di Segre, Mateju e Graves, che si sono fermati a causa di sindromi influenzali.

Il numero dei calciatori che hanno riportato problemi muscolari è alto, soprattutto se si considera che da inizio campionato sono passati soltanto tre mesi. Anche nella scorsa annata, per la verità, il problema era presente: nei vari report diramati da Boccadifalco era possibile leggere di giocatori alle prese con noie muscolari.

Dallo scorso 14 agosto, il Palermo è entrato nella nuova casa di Torretta. Il Palermo City Football Academy è il centro sportivo che ospiterà i rosanero nei prossimi anni. La struttura è ancora in una fase provvisoria e adesso altri lavori dovranno essere effettuati, dopo il forte vento di sabato scorso che ha danneggiato la parte che ospitava temporaneamente la palestra e gli spogliatoi.

Alla vigilia della partita contro il Brescia, lo stesso Corini focalizzava l’attenzione sull’adattamento ai nuovi campi, definito fisiologico. Le fasciti plantari e le tendiniti sarebbero, secondo il tecnico, condizioni sintomatiche di un adattamento a superfici nuove. Tuttavia, le criticità riportate sono ben più gravi di semplici fasciti.I giocatori infortunati, infatti, hanno quasi sempre riportato lesioni di primo grado. È innegabile, dunque, che ci sia un problema infortuni sul quale occorre riflettere.

La causa, o le cause, vanno indubbiamente analizzate: non può più parlarsi di coincidenze, serve lavorare sulla riduzione di questi guai muscolari. Ogni lesione, infatti, toglie potenzialmente punti (e serenità) alla squadra. Naturalmente, anche le altre squadre fronteggiano il problema degli infortuni ma in casa Palermo sono davvero tanti. Nella scorsa stagione, per esempio, il Parma ha vissuto una situazione molto simile: tantissimi giocatori ai box infortunati. In questa annata, però, la situazione è decisamente migliorata. In serie A una vicenda equiparabile la sta vivendo il Milan di Pioli, con un elenco sterminato di calciatori out per problemi muscolari (ben 12) o ricadute. Sotto accusa, a Milanello, la preparazione fisica ed atletica.

Preparazione estiva impostata male, carichi di lavoro settimanali eccessivi, eccessivo lavoro sulla forza, poco lavoro sulla forza, intensità in allenamento, stress psicofisico, superfici dei campi, riscaldamento errato, stretching, lavoro in palestra da riprogrammare, abitudini alimentari: impossibile, dall’esterno, trovare una spiegazione al problema degli infortuni muscolari. Ma è oggettivo che i troppi stop rappresentino un problema da risolvere.

Con l’infermeria mai vuota, Corini ha sempre dovuto fronteggiare situazioni di emergenza. Questo, obiettivamente, va riconosciuto all’allenatore, che non ha mai potuto contare sull’organico a pieno regime. Ieri il report diramato dal club di viale del Fante ha comunicato l’esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto Soleri: per il numero 27 lesione miofasciale di primo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra.

Per il match di venerdì sera contro il Catanzaro Corini recupererà, quantomeno, Di Francesco ed Insigne: l’ex esterno del Lecce è guarito dalla lesione di primo grado al soleo della gamba destra e oggi si è allenato in gruppo; il napoletano, invece, combatte con una fastidiosa lombalgia acuta ma dovrebbe essere convocato. Nella seduta odierna assente Lucioni, a causa di una sindrome influenzale.

La sfida contro i calabresi diventa cruciale per Corini e per la squadra: difficilmente la piazza tollererà un altro passo falso casalingo dopo la cilecca di Terni.