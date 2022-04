Il Palermo recupera pezzi in vista dei playoff, torna in gruppo Pelagotti

Il Palermo recupera pedine in vista dei playoff. Il portiere Alberto Pelagotti si è riaggregato al gruppo dopo la rimozione dei punti dal recente intervento chirurgico ed è quindi a disposizione dell'allenatore Silvio Baldini. Il centrocampista Moses Odjer ha svolto un allenamento differenziato programmato in via precauzionale per smaltire del tutto gli effetti di un trauma contusivo alla coscia sinistra. Il club rosanero inoltre fa sapere che "uno dei due calciatori risultati positivi al Covid (Felici e Somma, non partiti con la squadra per la trasferta di Bari, ndr), negli scorsi giorni ha ricevuto oggi esito negativo dopo il tampone di controllo e potrà dunque riaggregarsi alla squadra".